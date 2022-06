Andreea Ibacka, reproșuri în direct pentru Adela Popescu, după ce nu a invitat-o la botezul fiului ei! Ce s-a aflat în emisiune? „Haide să dăm cărțile pe față”

In articol:

Andreea Ibacka a fost invitată în emisiunea prezentată de Adela Popescu, acolo unde cele două au rezolvat o problemă care a intervenit în momentul în care vedeta de televiziune și Radu Vâlcan și-au botezat fiul, pe Adrian. Iată cum s-a ajuns în această situație și cum au rezolvat cele două problema? Dar nu înainte ca soția lui Cabral să-i arunce mai multe remarci tăioase

prezentatoarei TV.

De ce nu a fost Andreea Ibacka invitată la botezul fiului Adelei Popescu? Ce s-a întâmplat, de fapt?

În urmă cu câteva săptămâni bune, Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au creștinat fiul cel mic, pe Adrian, în vârstă de aproximativ 10 luni. Botezul a fost amânat prima dată din cauza restricțiilor impuse de pandemie, astfel că cei doi au fost nevoiți să-l organizeze a doua oară pe repede înainte. Astfel că nu este de mirare că au fost persoane importante din cercul lor de prieteni care au rămas pe dinafară. Cum este cazul Andreei Ibacka, cu care Adela Popescu leagă o prietenie de ani de zile.

Se pare că a fost o problemă de comunicare, căci Radu Vâlcan l-a sunat pe Cabral să-l invite, însă acesta era plecat din București și a uitat să o anunțe pe Andreea, care ar fi venit însoțită de Namiko la botez. Ei bine, după ce s-a întâmplat evenimentul și s-a aflat și în presă, blondina s-a supărat pe prietena ei pentru că a lăsat-o pe dinafară. În cele din urmă, cele două au ajuns la o concluzie și au stabilit o regula pentru a nu se mai ajunge niciodată în situația asta.

Shurubel: Ce s-a întâmplat între voi? De ce sunteți certate?

Andreea Ibacka, către Bogdan Ciudoiu și Shurubel: Pe voi v-a invitat Adela la botez? Eu nu am reușit să ajung pe „lista scurtă”.

De cât timp suntem prietene noi?De dinainte să te cunoști cu Cabral și eu...Eram amândouă foarte mici, 15 ani și filmam la Buftea și cu toate astea eu nu am fost invitată la botez.Haide, totuși, să dăm cărțile pe față. Noi ne-am împărțit, eu cu soțul, și am zis să organizăm repede botezul ăsta că rămâne copilul nebotezat. Am anulat un botez la care erai invitată!De-aia zis că aproape am fost invitată, că prima oară m-ai chemat. La reprogramare n-am mai intrat.

Adela Popescu: Apoi soțul meu l-a sunat pe Cabral să-l invite la botez.

Andreea Ibacka: Care Cabral, ce să vezi, are atâtea pasiuni și e plecat de acasă, a mers la un raliu

Adela Popescu: A uitat să-ți comunice. Asta a fost, de fapt problema.

Andreea Ibacka: De fapt, dai problema în curtea noastră!

Adela Popescu: Ați fost invitați la botez!

Andreea Ibacka: Da, Radu l-a chemat pe Cabral, al meu are și el o vârstă, nu era în București și a uitat să-și zică, dar eu aș vi venit singură, cu unul dintre copii. A doua zi m-a sunat, drăguța de ea, și mi-a zis ”Tu știi că noi te-am chemat la botez”.

Adela Popescu: Morala este alta: lucrurile importante trebuie discutate între femei.