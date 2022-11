Culiță Sterp ajunge din nou la Poliție, după accidentul din Cluj! Ce se întâmplă acum cu artistul

In articol:

Numele lui Culiță Sterp este de săptămâna trecută în prim-plan, asta după ce a provocat haos pe șosea și a ajuns pe mâinile oamenilor legii.

În urma neregulilor pe care le-a comis, pentru că ancheta în cazul său nu s-a finalizat, luni după-amiază, 21 noiembrie, manelistul este așteptat iar în fața oamenilor legii.

Culiță Sterp ajunge din nou la Poliție, după accidentul din Cluj [Sursa foto: Facebook]

Culiță Sterp, obligat să se prezinte săptămânal la poliție

După accidentul pe care l-a produs în Cluj-Napoca, fiul cel mare al familiei Sterp a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Astfel, conform deciziei anchetatorilor, Culiță trebuie să se prezinte în faţa poliţiştilor săptămânal pentru a da cu subsemnatul, iar astăzi, este așteptat să apară la sediul Poliţiei din Haţeg, acolo unde are domiciliul.

De asemenea, rămâne de văzut dacă în acest caz mai este nevoie și ca tânăra care se afla în mașină cu manelistul la momentul accidentului va mai fi audiată, vinovăția acestuia fiind deja dovedită prin alte mijloace.

Vă reamintim că celebrul Culiță Sterp, săptămâna trecută, în cursul nopții de miercuri spre joi, în Cluj-Napoca, a fost prins de radar circulând cu mult peste viteza admisă, nu a oprit la semnalele polițiștilor, a trecut pe culoarea roșie a semaforului, a lovit o altă mașină care circula regulamentar, șoferul

acesteia având nevoie de îngrijiri de specialitate, a păsărit locul accidentului, fiind ulterior găsit ascuns într-o toaletă publică.

Mai mult decât atât, testat cu aparatul etilotest, a fost depistat și faptul că artistul se urcase beat la volan, având o alcoolemie de 0,41miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Astfel, în urma evenimentului rutier pe care l-a provocat, Culiță este acum sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, a rămas fără permis pentru timp de olună, este nevoit să plătească o amendă în jur de 2.500 de lei, dar și să respecte normele impuse de autorități.

Laura a rupt tăcerea, după accidentul din Cluj

Dacă despre accidentul produs de Culiță, Laura nu a spus nimic public până acum, ea a făcut câteva precizări pe seama a ceea ce s-a zvonit: cum că ar fi amanta manelistului.

Tânăra spune că nici vorbă de așa ceva, ci că legătura dintre ei a fost doar una strict profesională, căci va apărea în ultimul videoclip filmat de manelist.

„ Inițial nu am vrut să discut despre acest subiect, dar am văzut că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Au apărut speculații pe TikTok și în presă cum să aș fi amanta lui Culiță. Mi-aș dori să încetați cu aceste acuzații, deoarece singura interacțiune dintre mine și Culiță a fost strict profesională. Soția lui știa de prezența mea în mașină, a vorbit cu ea la scurt timp după ce am plecat de la resort”, a scris tânăra pe pagina sa de Instagram, la secțiunea Stories.