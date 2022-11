Iubita lui Culiță Sterp a spus adevărul despre blonda care era în mașină cu artistul în noaptea accidentului: „Nu credeam că o să fac acest video”. Aceasta este dovada!

In articol:

Logodnica lui Culiță Sterp a reacționat după ce în spațiul public au apărut mai multe imagini cu artistul și tânăra blondă cu care se afla în momentul în care a avut loc accidentul rutier din Cluj-Napoca. Cu toate că nu își dorea să abordeze acest subiect, a decis să lămurească pentru toată lumea situația, în urma tuturor speculațiilor despre o posibilă infidelitate a artistului.

În momentul în care a produs accidentul în Cluj-Napoca, Culiță Sterp se afla în mașină cu o tânără blondă, despre care internauții au emis tot felul de teorii, unii dintre ei acuzându-l pe artist chiar de infidelitate. În realitate, însă, lucrurile au stat cu totul altfel, pentru că între tânără și artist nu a fost decât o relație strict profesională, cei doi întorcându-se de la filmările unuia dintre clipurile pe care artistul îl va lansa în viitorul apropiat. Mai mult decât atât, cu o zi înainte de producerea accidentului, artistul a postat în mediul online un mesaj prin care anunța că este în căutarea unei domnișoare pentru a apărea în videoclipul său, fapt care s-a și întâmplat în ziua următoare. Iată ce a avut de spus partenera lui Culiță Sterp despre acest subiect!

Citeste si: “M-am gândit și de o parte și de alta!” Mama Geta, mesajul transmis înainte ca Culiță Sterp să scape din arest- kfetele.ro

Citeste si: Mama Geta, prima reacție după ce Culiță Sterp a fost reținut: „Un singur lucru să nu uitați…”- bzi.ro

Citește și: Culiță Sterp a fost dus încătușat în fața magistraților din Cluj! Artistul ar putea fi arestat preventiv pentru 30 de zile. Ce se întâmplă în aceste momente?

Iubita lui Culiță, mesaj despre tânăra blondă care se afla alături de Culiță în noaptea accidentului rutier

Partenera de viață a lui Culiță Sterp a răbufnit în mediul online, după ce a primit numeroase mesaje de la internauți în legătură cu tânăra blondă. A mărturisit că a știut în permanență ce face, unde se duce și cu cine este Culiță Sterp, astfel că zvonurile apărute în ultima vreme nu au niciun sâmbure de adevăr. Amploarea evenimentului și presiune care a fost pusă pe familia Sterp în ultimele zile nu ar fi dus la ceva bun în cazul în care logodnica artistului nu ar fi comunicat cu acesta despre ceea ce urma să facă în noaptea aceea. Iubita artistului a știut din timp tot ceea ce avea să facă în plan profesional partenerul său și cu cine avea să colaboreze pentru filmarea videoclipului.

Citește și: Logodnica lui Culiță Sterp, primul mesaj public după ce artistul a fost plasat sub control judiciar: „Culiță regretă mult”. În ce relații au rămas artistul și șoferul care a ajuns la spital, implicat în accident

„Nu credeam că o să fac acest video și că voi fi nevoită să vin să clarific lucruri, însă vreau să fac acest video pe TikTok, pentru că am refuzat să apar în orice publicație din România și să dau un răspuns.(...) Vreau să vă spun că dacă eu nu eram în cunoștință de cauză și nu știam unde este Culiță, cu cine este în mașină și ce se întâmplă, de unde pleacă și până unde merge ați fi putut destrăma o familie, o familie din care ar fi avut de suferit un copil și familiile noastre, din care are de suferit o fată care nu are nicio vină, are de suferit și din punct de vedere al job-ului, pentru că voi intrați cu bocancii în viețile noastre.(...)”, a spus iubita lui Culiță Sterp în mediul online.