Culiță Sterp, atac fără precedent la adresa lui Jador la Survivor România: „E penibil!” Faimoșii îl fac praf pe cântăreț: „E un bufon. Vorbește doar despre sex!”

Cele mai negre coșmaruri ale lui Jador de la Survivor România s-au adeverit. Cântărețul dezvăluia cu puțin timp în urmă că se simte dat la o parte de către Faimoșii, iar acest lucru a fost confirmat inclusiv de prietenul său cel mai bun, Culiță Sterp.

Culiță Sterp îl face praf pe Jador la Survivor România

Sălbaticii sunt supărați pe Jador din cauza comportamentului său și a glumelor proaste pe care le face în timpul probelor. Culiță Sterp a declarat că îl va ignora pe prietenul său, pentru că îi ia din energie.

Faimoșii fac front comun împotriva lui Jador și susțin că nu îl mai vor în preajmă la meciuri. Ei susțin că manelistul are un comportament infantil, că deranjează echipa cu replicile sale și că nu dă dovadă de respect față de nimeni. Totuși, părerile sunt împărțite, pentru că Elena Marin mărturisește că a văzut în Jador omul bun care este și își dorește să-l aibă ca aliat.

Sebastian Chitoșcă: Dacă vine Jador iar la joc, ar trebui să vorbim cu toții să ne lase în pace, să avem atmosfera aia. Să nu mai facă glume, că îmi ia din chef, îi spunem frumos, fără să ne certăm. Dacă vine la joc și se comportă așa, eu nu o să mai accept.

Cosmin Stanciu: Îmi doresc din suflet ca Jador să nu mai fie pe banca noastră. Când a venit la primul joc, a venit cu energie bună, dar apoi a devenit o pierdere de energie. E un vampir energetic, ne seacă de energie prin glumele proaste, cum se adresează. Nu-mi mai doresc să vină la niciun joc, mă seacă de energie prezența lui. Nu-mi plac în jurul meu oamenii care vorbesc urât, nu știu să se comporte, care vorbesc doar despre sex și conotații sexuale și nu respectă pe nimeni.

Culiță Sterp: Exagerează mult în ultimul timp și vine la jocuri și ne ia nouă energia. E un copil, nu mi se pare amuzant, ci e penibil, sunt imun la ce face, nu-l mai bag în seamă.

Zanni: E un bufon de clasa a 5-a. Nu e grav ce zice, ce face, dar totul are o limită. Poți să faci ce vrei tu dacă le faci în perimetrul tău și nu deranjezi alți oameni. Poți să fii Jador sută la sută și cât de needucat și mitocan vrei, dar nu cu mine.

Elena Marin: Greșește cu siguranță, e un copilaș mic și răsfățat de cinci ani, glumee le duce la exagerare, ar trebui să se mai tempereze, dar ăsta e Jador. Eu am văzut latura umană a lui, nu am vrut să arunc cu noroi în el, pentru că nu am pe nimeni în afară de Moroșanu și simt că îl pot avea ca aliat.

Jador, moment de sinceritate la Survivor România

Lupta pentru supraviețuire din jungla Dominicană s-a dovedit mult prea grea pentru Jador. Cântărețul a suferit o accidentare gravă, în urmă cu trei săptămâni, care nu i-a mai permis să concureze pe traseu. Într-un moment de sinceritate, Faimosul i-a dezvăluit prietenului său, Cătălin Moroșanu, că suferă cumplit pentru că nu stă alături de echipa lui.

Deși își dorește să-și susțină coechipierii, Jador mărturisește că se simte dat la o parte de aceștia. Mai mult, el spune că Faimoșii fac glume urâte pe seama lui și îl vor plecat din competiția Survivor România. „Nu vrei să știi cum sunt eu. Eu mă simt în plus, sunt dat la o parte și se vede asta. Glume pe seama mea, dar nu din partea ..nu mă deranja dacă erau din partea Războinicilor, din partea echipei noastre..eu ce să mai spun?

Stau singur 24 din 24, e o bucurie când mă aduce aici. Ce vrei să facem, e greu jocul. Vrei să te mint? Am plâns ieri, nu mai puteam, înnebunesc. Mă afectează sincer în capul meu, dar nu vreau să arăt. Sunt așa de o lună, de trei săptămâni. Simt răutate, simt că vor să plec acasă, îi doare. Ieri am plâns, am fugit, îmi dădea cu pumnii în cap, era să-l bat pe ăla de stă cu mine”, a spus Faimosul.