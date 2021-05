Culiță Sterp, în drum spre casă! Dezvăluiri exclusive: „Sunt afectat pentru că e situația cu Daniela și băiatul!”

In articol:

Culiță Sterp a decis să părăsească competiția Survivor România. Daniela Iliescu, iubita lui, urmează să devină mămică pentru prima oară în doar câteva zile, iar Faimosul și-a dorit să îi fie alături în aceste zile.

Astfel, după ce a refuzat să intre pe traseu, Culiță Sterp a fost descalificat din competiția fenomen de la Kanal D.

Culiță Sterp, în drum spre casă

În urmă cu puțin timp, Faimosul a ajuns în România . La aeroport, a fost așteptat de zeci de fani, dar și de familia lui. Viitoarea mămică nu a fost prezentă, ținând cont de faptul că este pe ultima sută de metri cu sarcină.

La momentul actual, artistul este în drum spre casă, unde urmează să o vadă pe iubita lui însărcinată. Extrem de emoționat, ne-a dezvăluit în exclusivitate că apreciază mult mai mult ceea ce are, de când a fost la Survivor România, dar și că este puțin afectat de această situație, că nu a fost alături de Daniela în toată această perioadă.

Citeste si: Cucu, mărturisiri despre Culiță Sterp și Zanni de la Survivor România: „Eu am spus de la început că sunt sincer” Ce spune despre cei doi foști colegi de echipă/ EXCLUSIV

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

În continuare, cântărețul a mai vorbit și despre problemele sale de sănătate. Are un început de hernie de disc și o fractură de menisc, dar se consideră un om norocos și este conștient de faptul că o să treacă peste aceste probleme cu bine.

Culiță Sterp

„Am realizat în junglă că poate nu meritam să am tot ce am. Sunt un om schimbat după experiența asta. Eu sincer nu mai aveam speranțe că voi apuca ziua unificării, voiam la soția mea acasă, dar mă bucur că am reușit să fiu acolo.

A fost un șoc pentru mine când m-am văzut cu părul ăla. Când m-am spălat cu pastă de dinți...Mă spălam cu apă de mare, cu degetul. Sunt lucruri banale pe care noi acasă nu le apreciem. Bine că sunt sănătos, chiar dacă am la spate un început de hernie de disc și o fractură de menisc. M-am apropiat foarte mult de Ștefan în ultimul timp. Când l-am văzut prima dată, am zis că o să mă cert cu el, dar mi-a demonstrat că merită. I-am lăsat așa cum i-am găsit, chiar dacă am avut unele discuții, nu le pun la suflet.

Citeste si: VIDEO| Culiță Sterp a ajuns în România. Faimosul a izbucnit în lacrimi când și-a văzut familia: "Nu mă așteptam să mă apuce plânsul"

Sunt afectat pentru că e situația cu Daniela și băiatul. Noi suntem o familie care ne iubim foarte mult și până o să murim o să rămânem la fel”, a declarat Culiță Sterp, în exclusivitate pentru WOWbiz.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu urmează să devină părinți pentru prima oară. Frumoasa mămică urmează să aducă pe lume un băiețel, chiar în următoarea perioadă, potrivit celor declarate chiar de mama Geta.