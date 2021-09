Culiță Sterp, jefuit la o petrecere unde a cântat! Ce mesaj a postat cântărețul: "Îl cunoaște cineva? Mi-a furat..."

In articol:

Culiță Sterp este cunoscut de o țară întreagă, mai ales după ce a participat la emisiunea fenomen Survivor România. După revenirea în țară, îndrăgitul artist a avut extrem de multe concerte, în diferite părți alte țării.

Culiță Sterp, jefuit la un eveniment

Însă, după ce a cântat la un eveniment i s-a întâmplat asta!

Ei bine, se pare că artistul a mers la un eveniment să cânte. Însă, după ce a făcut senzație și a bucurat pe toată lumea cu numărul său, s-a întâmplat un lucru neașteptat.

Pe pagina de socializare, Culiță Sterp a postat mai multe fotografii în care susține că o persoană i-a furat portofelul și le cere fanilor dacă o recunoaște să îi dea de știre.

"Îl cunoaște cineva pe băiatul ăsta? Mi-a furat portofelul!", a scris Culiță Sterp.

Cu toate acestea, cântărețul a revenit cu un mesaj după doar câteva minute și a lăsat de înțeles că este vorba doar despre o glumă. Cel mai probabil persoana care i-ar fi "furat" portofelul este un prieten, iar totul a fost o înscenare.

Cât a slăbit Culiță Sterp la Survivor România?

Se cunoaște deja faptul că Survivor România nu este o competiție deloc ușoară.

Culiță Sterp a trecut printr-o transformare uimitoare cât a stat în jungla din Republica Dominicană. El a reușit să „ardă” aproape 20 de kilograme.

La întoarcerea în România, fostul concurent avea o condiție fizică mult mai bună, nu doar ca urmare a lipsei hranei, ci și datorită efortului fizic depus pe taseele extrem de dificile și solicitante.

„Am slăbit 17 kilograme. Doar ieri m-am cântărit prima dată. Am avut 105 când am plecat și am 88 de kilograme”, a declarat Culiță Sterp pentru Teo Show atunci când s-a întors în România de la Survivor.