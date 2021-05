Culiță Sterp, mărturisire emoționantă la Survivor România, după ce a fost descalificat din competiție. „M-am simțit vinovat!”

In articol:

Culiță Sterp a fost descalificat din competiția Survivor România 2021, sezonul 2, după ce a refuzat să mai intre pe traseele din Dominicană. Cântărețul s-a cerut acasă, pentru a putea fi alături de iubita lui însărcinată, Daniela Iliescu, care va aduce pe lume primul său copil.

Culiță Sterp, declarații sincere la Survivor România, după descalificare

Faimosul a avut șansa să-și ia rămas bun de la colegii săi și spune că va lua acasă toate învățăturile acumulate la Survivor România. Culiță Sterp intenționează să se întoarcă în Dominicană, însă alături de iubita lui și de băiețelul său.

„Am ajuns până aici, m-am uimit și pe mine și pe familia mea. Din păcate nu mai pot continua pentru că se apropie momentul când voi deveni tătic și trebuie să fiu lângă Daniela. M-am simțit vinovat că nu am fost lângă ea. O visam în fiecare noaptea, pe mama și pe frații mei, pe care nu i-am mai văzut de cinci luni. A fost experiența vieții mele.

M-a învățat multe lucruri, m-a schimbat și mă simt un om schimbat. Am învățatsă apreciez ce am acasă, familia mea. Mă bucur că am cunoscut oameni minunați aici. În această competiție nu m-am certat cu nimeni, ci doar am avut discuții cu două fete. Cred că după ce o să iasă din competiție o să rămân prieten cu mulți dintre ei. Sper că oamenii de acasă o să mă înțeleagă și nu o să fiu judecat.

Vreau să ajung sănătos acasă și să-mi văd iubita și copilașul, să-mi reiau viața. Vreau să-mi țin învățăturile de aici toată viața, să plec cu un bagaj spiritual și mental de aici, să fiu un om schimbat pentru toată viața. Cel mai dor o să-mi fie de mare și de nisip. M-aș întoarce în vacanță aici cu nevasta și copilul să văd locurile unde am stat jumătate de an”, a declarat Culiță Sterp.

Ștefam Ciculescu, dărâmat de decizia lui Culita Sterp

Cel mai afectat dintre Faimoși de plecarea lui Culiță Sterp din competiția Survivor România pare să fie Ștefan Ciuculescu. Deși fotbalistul a intrat în urmă cu o lună de zile în concurs, între cei doi s-a format o relație apropiată de prietenie.

Ștefan Ciuculescu spune că înțelege decizia cântărețului și se bucură că va ajunge acasă lângă iubita lui însărcinată. „Îmi va fi puțin greu fără el, pentru că, cu Elena nu pot discuta așa liber cum am făcut-o cu el. Ceilalți nici nu intră în discuție, dar voi trece și peste asta, pentru că sunt o persoană puternică. Mă bcucur pentru el că va ajunge lângă soția lui”, spune el emoționat până la lacrimi.

„Ai fost unul dintre oamenii care au fost lângă mine, când am greșit sau nu. Pentru noi au fost mai multe lucruri frumoase. Mă bucur că te întorci acolo unde îți este locul. Îți promit că atunci când ajung în țară voi veni la tine”, i-a spus Ștefan Ciuculescu lui Culiță Sterp.