Culiță Sterp, ploaie de înjurături la adresa lui Sebastian Chitoșcă la Survivor România. Cântărețul l-a făcut praf: „Nu stau cu fraieri ca tine!”

Un nou scandal izbucnește în ehcipa Faimoșilor la Survivor România. De această dată, protagoniștii sunt Culiță Sterp și Sebastian Chitoșcă, care au prima lor dispută de la intrarea fostului fotbalist în competiție.

Culiță Sterp și Sebastian Chitoșcă, ceartă monstru la Survivor România

S-a rupt lanțul prieteniei între Culiță Sterp și Sebastian Chitoșcă. Cântărețul și-a ieșit din fire în camp la Survivor România, din cauza limbajului vulgar folosit de Sebastian Chitoșcă în repetate rânduri la adresa colegilor săi. Timp de câteva minute bune, cei doi s-au înjurat încontinuu.

Culiță Sterp: Te uiți urat de fiecare dată, vorbești urât cu toată lumea, cu oricare. Dacă nu-ți convine ție, sări în sus. Dacă ai nervi, du-te în pădure și descarcă-te acolo. Ai un comportament de tot rahatul.

Sebi: Cu ce drept mă înjuri tu pe mine? Crezi că sunt fraierul tău?

Culiță Sterp: Să-ți iei păturile de lângă mine, că nu stau cu fraieri ca tine în pat.

Sebi: Cum îți permiți să mă înjuri 10 minute?

Culiță Sterp: M-ai jignit pe mine ieri!

Sebi: Nu trebuie să faceți astea ca să aveți motiv să mă votați!

Culiță Sterp: Nu ar trebui să îmi spui nici du-te mai încolo, nici să-mi răspunzi pe tonul ăsta la câte am făcut eu pentru ține în competiția asta.

Sebi: Vezi că scoți în evidență ceva ce nu ar trebui. Nu trebuie să-ți accept superioritatea.

Sebastian Chitoșcă se simte vizat de Faimoși pentru nominalizare

Faimosul consideră că în spatelele comportamentului lui Culiță Sterp se ascunde în realitate o strategie, pentru ca la următoarele nominalizări să fie luat în vedere. Sebastian Chitoșcă susține că e firesc ca într-o competiție să se întâmple astfel de lucruri și fiecare să-și vadă interesul.

„Se pare că atât de tare s-au enervat băieții ăștia încât am fost trezit cu 15 minute de înjurături. Firul e lung, dar am puterea să văd la capătul firului. Știam că vor veni, pentru că e o competiție și când stârnești chestii de genul ăsta...Competiția va deveni interesantă și doar cei puternici fizic și psihic vor merge mai departe”, a spus concurentul.

Nu doar Culiță Sterp este de părere că Sebastian Chitoșcă are o atitudine problematică. De pildă, Zanni îi dă dreptate cântărețului, în timp de Cosmin Stanciu susține despre fostul fotbalist că este încăpățânat. „Sebastian vrea tot timpul să facă cum vrea el. Are problema asta de orgoliu, încăpățânat,

tot timpul el are dreptate”, spune Cosmin Stanciu.

„Nu sunt neutru în conflictul dintre Sebi și Culiță. Are dreptate Culiță, dar nu am vrut să mă bag, pentru căfelul în care mă bag ar putea să-l rănească pe Sebi și nu vreau asta”, adaugă Zanni.