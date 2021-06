Culiță Sterp, probleme de sănătate după participarea la Survivor. Totul se întâmplă chiar înainte ca iubita sa să nască

In articol:

Iubita lui Culiță mai are puțin și naște, iar artistul își dorea cu orice preț să ajungă acasă, să-i fie aproape iubitei când va aduce pe lume primul lor copil.

Culiță Sterp, probleme de sănătate după participarea la Survivor

El a refuzat să mai intre pe traseu, iar prezentatorul emisiunii a anunțat că din acest motiv a fost descalificat și eliminat.

După aproape șase luni petrecute în junglă în Republica Dominicană, la Survivor, Culiță se confruntă cu probleme medicale. După ce a revenit în țară, cântărețul a postat un mesaj în care a făcut cunoscute problemele sale medicale.

„După aproape jumătate de an de stat în junglă, luptându-mă cu inamicii nr. 1 (foamea și dorul de casă), chiar dacă am plecat cu o fisură de menisc la picior și un început de hernie de disc la spate, de pe trasee, și cu vreo 10 kg în minus, pot spune că Survivor a fost experiența vieții mele și că am învățat multe aici! Când ești departe de tehnologie, de familie, de civilizație, realizezi lucruri pe care

acasă nu le vezi, pentru că ți se par normale!', a scris el.

Participarea la Survivor și timpul petrecut departe de familie i-au dat o lecție importantă pe care le-a transmis-o și fanilor.

„Prețuiți tot ce aveți acasă! Familia, mâncarea, tot ce v-a dat Dumnezeu! Îmi cer scuze dacă am dezamăgit pe cineva cu plecarea mea, dar după cum v-am mai spus, pentru mine familia este cea mai importantă și abia după celelalte lucruri (banii, faima, cariera etc.)!

Pe mine mă așteaptă premiul cel mare acasă! Astăzi e ultima mea zi aici, ne vedem acasă! Vă iubesc!', a încheiat Culiță mesajul.

Culiță Sterp, eliminat de la Survivor după ce a refuzat să mai intre pe traseu

Culiță a anunțat înainte de începerea jocurilor, din ultima ediție în care a participat, că refuză să mai intre pe traseu. A spus că nu se mai poate concentra, că gândurile sale sunt numai acasă la iubita sa care urmează să nască peste câteva zile. În consiliu, prezentatorul a anunțat decizia luată de producători după ce Culiță a refuzat să participe la traseu.

„Motivele sunt de înțeles. Prima dată în viață se naște băiatul lui și își dorește să facă parte din acest eveniment, însă suntem la «Survivor». Decizia noastră este aceea de a-l descalifica. Din acest moment, Culiță nu mai face parte din competiția «Survivor România»', a anunțat acesta.