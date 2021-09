Culiță Sterp se pregătește de botezul fiului său: ”Dacă se poate facem, dacă nu...”. Când va avea loc marele eveniment din familia artistului

Culiță Sterp [Sursa foto: Instagram] 16:41, sep 29, 2021 Autor: Cristina Ionela

Culiță Sterp, pentru prima dată în platoul Teo Show, de când a devenit tătic de băiat! Artistul este în culmea fericirii de când în viața lui a apărut primul copil, obișnuindu-se cu rolul full-time de tătic. Fostul faimos de la Survivor România 2021 se pregătește de botezul fiului său, care va avea loc la sfârșitul lunii octombrie, în cel mai fericit caz.

Asta pentru că s-au impus noi restricții din cauza numărului uriaș de coronavirus, iar Culiță se gândește ca botezul băiețelului său să aibă loc și anul viitor, atunci când micuțul va face un an. Deja artistul a făcut lista de invitați, susținând că prietenii apropiați vor fi alături de el la marele eveniment din familia sa.

Tăticul Culiță Sterp, despre botezul băiețelului său

” Botezul are loc acum, la sfarsitul lunii octombrie, pe data de 21. Dar avand in vedere situatiile care s-au impus recent, nu stiu daca o sa mai fie sau nu si ne-am gandit ca in caz ca nu se poate face, o sa-l facem la anul cand o sa aiba copilul un an, pe 17 iunie.

Eu am cantat la foarte multe botezuri si erau copiii mari. Chiar ieri am apucat sa ne facem lista de invitati si am zis sa incercam sa facem. Daca se poate facem, daca nu...am zis ca n-or sa fie foarte multi invitati, in jur de 200. Nici multi, nici putini. Nu facem cu foarte multa lume, cu prietenii mai apropiati, cred ca ei conteaza cel mai mult. Nu stim deocamdata.

Nu cant la botez, sunt o gramada care canta, din breasla mea, prieteni de-ai mei. Or sa fie o gramada de cantareti, nu mai cant si eu. Si asta, cu cantatul, se zicea ca poarta ghinion. Bine, eu nu cred ca poarta ghinion neaparat, dar mai bine nu. O sa ma distrez, o sa ma simt bine”, a spus Culiță Sterp, la Teo Show.