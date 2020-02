Culiţă Sterp şi-a luat un „tanc” de 100.000 de euro, pe care l-a achiziţionat recent. E vorba despre un Ford F150, o maşină de teren puternică, făcută să treacă peste toate obstacolele. „Mai ții minte zilele în care te rugai pentru tot ce ai acum?”, a postat Culiţă la footgrafia care îl înfăţişează alături de noua sa maşină.

„Superba masina...Una piesa pe masura... Sa o stăpânești sănătos!...Sa ai noroc de masina...Culita, tu chiar meriti sa ai tot ce ti dorești și ai pentru ca cea ce faci este din suflet si ai ambitie, mult succes si fericire", i-au transmis admiratorii lui Culiţă.

Sterp a avut mai multe maşini în ultimii ani, printre care două Mercedesuri, dar nici una nu esta la fel de puternică ca Fordul. În toamna trecută, el a dezvăluit că vrea să vândă unul din bolizii Mercedes.

”Vreau să o vând că o am deja de un an și am pierdut vreo 15.000 de euro, că am dat 62.000 de euro și acum cred că iau undeva la 48.000 de euro pe ea. Am decolantat-o pentru că prima dată când am vrut să o vând, zicea lumea că dacă e zgâriată vopseaua sub colant. Nu ascund nimic, nu e zgâriată. Vreau să-mi iau altă mașină, îmi doresc eu un model 2019. Așa să mă ajute Dumnezeu!”, a spus Culiță Sterp.