Culiţă Sterp vrea să cânte în Italia, unde are antamate trei spectacole, la Torino, Milano şi Villalvernia. „Dragii mei, vineri, sâmbătă și duminică, după cum știți noi suntem in Italia dar e o problema din câte am auzit cu coronavirusul ăsta si încă nu stim daca se mai țin sau nu spectacolele. Noi speram că da, cine e din Italia si poate sa ne dea detalii despre situația de acolo?”, a postat Culiţă. (vezi cum a exclus-o Culiţă Sterp din afaceri pe Carmen de la Sălciua)

„Parerea mea este că ar trebui chiar tu să ămâni cantarile pentru siguranta ta si a celor dragi.Am auzit că 11 orase sunt afectate si din ce stim virusul ăsta se răspândește foarte repede.Mai bine previi...Ramai in Tara fratioare ca mai bn de jumate de Italie suntem in carantina oameni stau inchisi in case sau inchus restaurante scoli baruri tot....Eu stau in veneto,lângă Padova .Situația sta in felul urmator: in anumite orașe de aici e deja carantină,scoli si universitati închise,la fel si unele locuri de munca! Din cate am auzit cine pleaca in romania ,si este din aceste zone,trebuie sa stea in carantină 14 zile.Zic eu sa anulati daca aveti evenimente in italia, mai bine stai acasa, căci aici situatia nu e asa ok.Zi buna sa ai!”, au scris fanii. Până la urmă, organizatorii au anunţat că au anulat concertele lui Culiţă Sterp.

Guvernul italian a închis 11 localităţi considerate a fi epicentrul epidemiei de coronavirus care a îmbolnăvit 76 de persoane, deşi în urmă cu două zile erau doar câteva cazuri. Sunt şi două decese înregistrate în ţara in care trăiesc peste un milion de români. Este vorba despre doi septuagenari, unul din Vo"Euganeo şi altul din Codogno. Nimeni nu mai are voie acum să părăsească localităţile afectate.

Cine nu respectă ordinele riscă să ajungă la închisoare. Au fost suspendate cursurile elevilor şi toate evenimentele publice. Trei meciuri din campionatul italian care trebuiau să aibă loc duminică au fost amânate. Toate urmau să aibă loc în regiunile Veneto şi Lombardia, unde au explodat cazurile de coronavirus. În Milano, care este capitala Lombardiei, a apărut un caz de coronavirus la un medic dermatolog. Spectacolele de la Scala din Milano au fost anulate, la fel şi prezentările de la Săptămâna Modei de la Milano.