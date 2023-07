Cum a aflat Camelia Potec că este însărcinată: "Eram extenuată, aveam tot felul de stări". Ce surpriză i-a pregătit soțului când i-a dat vestea cea mare | EXCLUSIV

In articol:

Camelia Potec a dezvăluit recent că urmează să devină mamă pentru a doua oară, familia ei trăind o perioadă extrem de specială.

Sportiva a aflat totul la începutul acestui an, atunci când își efectua o serie de analize de rutină.

Viața președintelui Federației Române de Natați e și Pentatlon Sportiv s-a schimbat radical la începutul lui 2023, atunci când ea și soțul său au aflat că vor fi părinți pentru a doua oară. Cuplul mai are o fetiță, pe Caelia. Vedeta a găsit o metodă inedită prin care să îi dea vestea soțului ei și a așteptat chiar un moment special pentru a face anunțul.

Camelia Potec a vorbit în exclusivitate cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre sarcină, cum se simte și mai ales cum a reacționat fiica ei când a aflat că va avea un frățior sau o surioară.

Cum a aflat Camelia Potec că este însărcinată

Anul 2023 a început cu o serie de mici probleme de sănătate pentru sportivă. Stările de oboseală și epuizare au făcut-o să meargă la medic și să efectueze o serie de analize, urmând ca mai apoi să afle că va fi mamă pentru a doua oară.

"Am aflat în momentul în care mi-am făcut niște analize, pentru că eram foarte slăbită și îmi era foarte rău. Am fost foarte slăbită la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an așa că mi-am tot făcut analize și nu mi-au ieșit extraordinar de bune.

Eram extenuată, aveam tot felul de stări și mi-au recomandat odihnă și așa, fiind cu analizele timp de o lună am aflat și că sunt însărcinată așa că trebuia să am și mai mare grijă, pe baza unei oboseli deja resimțite. De aceea nici nu am anunțat, iar ceilalți membrii ai familiei au aflat mai apoi", a explicat Camelia Potec, pentru WOWbiz.ro.

Camelia Potec [Sursa foto: Instagram]

Cum i-a spus Camelia Potec soțului ei că vor fi părinți pentru a doua oară

Sportiva a pregătit o adevărată surpriză pentru soțul ei și i-a dat vestea cea mare într-un mod cu totul și cu totul inedit.

În data de 3 martie, soțul Cameliei Potec își sărbătorea ziua de naștere așa că înotătoarea a decis să îi facă un cadou cu totul și cu totul special.

După cum ne-a povestit chiar ea, i-a pregătit o pereche de botoșei albi, aceștia fiind oferiți drept cadou. Fiica vedetei a aflat cam în același timp, iar vestea a fost categoric un motiv de mare bucurie.

"Tatăl lui a aflat pe 3 martie, pentru că asta a fost cadoul, o pereche de botoșei albi, iar Caeliei i-am spus cam tot în aceeași perioadă, cumva ca să îi explicăm de ce mă simt rău, de ce am stări de vomă, de ce stau la pat și de ce mă tot duc la doctor.

De multe ori, când îmi luam sânge la spital mergea și ea cu mine și trebuia să îi explicăm că de fapt nu sunt bolnavă, ci așteptăm un nou membru al familiei. A fost foarte fericită", a precizat ea, în exclusivitate.

Camelia Potec [Sursa foto: Facebook]

Problemele din primul trimestru au trecut. Cum se simte Camelia Potec la a doua sarcină

Vedeta ne-a povestit cum se simte la a doua sarcină. Primele probleme și stările de rău au trecut, așa că de acum totul este din ce în ce mai bine. Chiar dacă au fost mici probleme în primele săptămâni, Camelia Potec poate răsufla ușurată și mai ales se poate bucura liniștită de una dintre cele mai frumoase perioade din viața de mamă.

"Acum mă simt forte bine, de aceea am ales să fac și anunțul. Mi-a fost foarte greu și în primul trimestru și al doilea, am fost întotdeauna în pericol să nu pot duce această sarcină și am avut grijă și de mine și de bebe, dar acum suntem bine și eu și bebe.

Chiar dacă trecem prin anumite stări de stres pentru că avem foarte multe competiții și eu, din punct de vedere profesional, am destul de multe emoții și deplasări, am grijă să fiu bine, să mă și odihnesc, să am grijă și de mine.

Acum, cu o zi înainte să plec în Japonia, am venit o zi la munte cu cea mică ca să ne bucurăm un pic de aerul curat și de Caelia, știind că voi pleca din țară aproximativ 10 zile", a mai dezvăluit Camelia Potec, pentru WOWbiz.ro.

