Cum a ajuns Alexandru Abagiu make-up artist. „Tatăl meu este avocat, mama mea este medic. Am trecut prin ambele ca meserii, până la urmă pictura a învins și de la pictură la machiaj a fost un pas foarte scurt”

Alex Abagiu se numără printre cei mai cunoscuți make-up artiști din România. De-a lungul timpului, Abagiu a lucrat cu vedete din showbiz-ul românesc, dar și cu staruri internaționale, precum Natalie Portman, Paris Hilton și Penelope Cruz.

Alexandru Abagiu se află în topul celor mai buni make-up artiști din România și nu numai. Abagiu s-a remarcat de-a lungul timpulul, lucrând cu nume mari din showbiz.

După participarea sa la show-ul Asia Express a venit și o altă latură a sa în prim-plan – omul din spatele lui Alex Abagiu. Tânărul a vorbit, în cadrul unui interviu acordat Andreei Esca, despre copilăria sa.

Alexandru Abagiu a povestit despre cum a fost parcursul său până să ajungă make-up artist și despre cum a fost nevoit să-și convingă părinții ca asta este calea pe care dorește să o urmeze.

„A fost un drum lung pentru mine. Am pictat, fac machiaj și mă consider un tânăr care se joacă cu vopseluri de față foarte scumpe”, a mărturisit artistul.

El a mai dezvăluit că provine dintr-o familie educată, fiind nevoit să le demonstreze părinților săi că make-up-ul este ceea ce-și dorește cel mai mult.

Cu ce se ocupă părinții lui Alex Abagiu

Alex Abagiu a povestit despre părinții săi și despre pasiunea sa din copilărie: pictura. A mărturisit că părinții săi nu l-au susținut când s-a apucat de make-up, dar percepția lor s-a schimbat atunci când a început să câștige bani în acest domeniu.

„Tatăl meu este avocat, mama mea este medic. Am trecut prin ambele ca meserii, până la urmă pictura a învins și de la pictură la machiaj a fost un pas foarte scurt. La început nu au crezut foarte mult în chestia asta, dar când au văzut că pictura în sine nu mi-a mai adus plăcerea cu care o practicam atunci când am făcut performață, pentru că am adus României câteva medalii de aur, am câștigat un premiu european pentru integrare culturală a României în structurile europene, era o chestie destul de importantă. Am fost un pic descurajat în domeniul ăsta de părinții mei. Dar s-a schimbat rapid balanța în momentul în care au început să îmi intre primii bani în cont, în contul lor de fapt că la momentul la care eu făceam meseria nici nu aveam dreptul legal să am un cont.”, a mărturisit Alex Abagiu.