Cum a ajuns, de fapt, Irinel Columbeanu să piardă toată averea?! A recunoscut ce l-a dus la sapă de lemn: „Am avut foarte mult de suferit din cauza aceasta”

Irinel Columbeanu a făcut acum dezvăluiri fără precedent, lucruri care nu au apărut nici măcar în cartea autobiografică pe care a lansat-o în câteva volume. Deși s-a bucurat de o viață lipsită de griji, copilăria afaceristului a fost presărată și cu frustrări.

Recunoaște că a fost rebel și că nu este mândru de unele lucruri pe care le-a făcut de-a lungul vieții sale.

Celebrul afacerist a avut o avere impresionantă, pe care a pierdut-o, după spusele sale, din cauza investițiilor neinspirate. De la succes la declin nu au fost decât câțiva pași, iar acum a spus totul despre acest subiect.

Irinel Columbeanu a mărturist ce a dus la piererea întregii sale averi

Irinel Columbeanu nu mai are nevoie în mod cert de nicio prezentare. Fostul milionar și-a câștigat notorietatea cu ani buni în urmă, fiind considerat unul dintre cele mai controversate personaje din România. Fostul soț al Monicăi Gabor a avut parte de un parcurs al vieții demn de așezat în paginile unei cărți. Ceea ce a și făcut.

Irinel Columbeanu nu a povestit în cărțile sale ce s-a întâmplat, de fapt, cu toți banii pe care îi avea, dar a dat acum cărțile pe față și a recunoscut ce a dus la pierderea întregii sale averi.

“Nu aș mai face acea fabrică pe care am făcut-o la Târgu Cărbunești. Mai ales, nu m-aș mai lăsa tentat de anumite lucruri. Încercările mele de a avea succes cu acel proiect al fabricii ar putea fi comparate cu eforturile cuiva de a împinge singur un tren. Lucru care explică și insuccesul care s-a petrecut. Nu era dat de faptul că ceea ce făceam nu funcționa sau era vreo păcăleală.

A fost lipsa de fonduri, care până la urmă a generat tocarea întregii mele averi de la acea vreme. Până când s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns. Mesajul cărților mele și al meu personal este că Dumnezeu știe cum să te călăuzească în viață. Astfel încât să ajungi la un nivel mai înalt decât ai fost înainte ca aceste lucruri să se petreacă. Cum face, e puterea Celui de sus!

Nu aș mai intreprinde acea idee total aiurea pe care am avut-o și pot să spun nebunească, de a candida la Primăria Capitalei. Nu cred că a fost o idee tocmai bună, dimpotrivă. Am avut foarte mult de suferit din cauza aceasta.

Inclusiv pe planul afacerilor. Nu mi-a adus beneficii sub nicio formă. Cu siguranță este ceva care nu aș mai face și chiar regret lucrul acesta”, a declarat Irinel Columbeanu pentru FANATIK.

Dezvăluiri despre un vis neîmplinit

Irinel Columbeanu a vorbit și despre un alt subiect pe care nu l-a mai atins până acum, visul lui din copilărie. Afaceristul voia să activeze într-un domeniu complet diferit față de cel cu care avea să se îmbogățească, actoria, însă părinții săi nu au fost de acord cu acest lucru, așa că a urmat studiile la Institutul Politehnic din București.

Întrebat dacă a regretat că nu și-a urmat visul de atunci, omul de afaceri a mărturisit că la începutul carierei, când lucra la Camera de Comerț și Industrie a României, a regretat.

„Ulterior, când am ajuns să lucrez unde am lucrat eu, respectiv la Camera de Comerț și Industrie a României, am regretat. La un moment dat am fost tentat să urmez ASE-ul, care m-ar fi condus poate spre alte căi, dar la aceeași meserie pe care am practicat-o mult mai abitir decât ingineria.

Respectiv lucratul cu firme internaționale și multinaționale și lucru care a avut consecințe destul de bănoase, ca să spun așa. Am avut o situație materială foarte bună. Cu siguranță Politehnica nu m-ar fi adus aici, și probabil că nici Teatrul. Nu am încercat. Am practicat ingineria, dar actoria nu”, a declarat Irinel Columbeanu pentru FANATIK.