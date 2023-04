Cum a ajuns fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu să facă bani în America! Irinuca are deja zeci de mii de euro în conturi, la doar 15 ani. Chiar tatăl ei a vorbit despre asta

In articol:

Irinuca Columbeanu a dat lovitura la doar 15 ani! Tânăra se află deja de ani buni la mama ei, Monica Gabor, în America, deși Irinel Columbeanu este cel care a câștigat custodia ei la divorț.

Fostul om de afaceri, însă, a pierdut toată averea și a fost constrâns de împrejurări să-și lase fiica să meargă la fosta lui soție, care are o situație financiară excelentă și îi poate asigura adolescentei educația de care are nevoie. Și nu s-a înșelat deloc când a luat această decizie. Aceasta are deja conturile pline cu mii de euro, bani pe care i-a făcut de una singură!

Irinel Columbeanu se mândrește cu fiica lui! Talentul care îi aduce tinerei zeci de mii de euro

Irinuca este clasa a X-a și urmează cursurile unui cunoscut liceu din Malibu, acolo unde trăiește în lux alături de mama ei, Monica Gabor și de partenerul ei de viață, Mr. Pink, și fiul acestuia. Tânăra, însă, nu s-a remarcat doar prin învățătură, ci are și un talent care i-a adus zeci de mii de euro în conturi, la doar 15 ani!

Puțină lume știe că fiica lui Irinel Columbeanu are și o latură artistică și pictează tablouri. Atunci când a trebut să se mute din țară, tânăra a luat cu ea și picturile pe care le-a făcut, iar acum disponibile pentru vânzare pe o pagină de Instagram. Ei bine, lucrările ei sunt apreciate de internauți, ba chiar o femeie a plătit circa 10 mii de euro pentru a expune în propria locuință un tablou semnat de Irinuca Columbeanu.

„Irina are câteva zeci de tablouri, ce pot fi văzute și comandate de pe un cont al său de Instagram. A luat cu ea, în America, toate lucrările pe care le-a făcut înainte de a pleca.(...) Cel mai scump tablou al său s-a vândut cu câteva mii de euro. L-a cumpărat o doamnă din afara țării”, a declarat Irinel Columbeanu pentru impact.ro .

Irina Columbeanu a apărut în presa din America

După cum am menționat, fiica lui fostului om de afaceri de la Izvorani se remarcă nu doar prin frumusețea pe care a moștenit-o de la mama ei, ci și prin inteligență! Aceasta a fost remarcată inclusiv de presa din Malibu, după ce a participat la un concurs de robotică. Ea, împreună cu alți șapte colegi de-ai ei, au asamblat roboți pentru copiii cu dizabilități și au reușit să obțină rezultate remarcabile.

„De fiecare dată când particip la astfel de evenimente, sunt extrem de încântată pentru că putem aduce și noi o mică contribuție la schimbarea în bine a unor vieți. În plus, dobândesc noi cunoștințe și înțelepiune.

În aproximativ două-trei ore, s-au construit zeci de mașini, și asta pentru că ne-am unit cu toții, cu determinare, abilitățile noastre, lăsând fiecare ego-urile în urmă”, a declarat Irina Columbeanu pentru The Malibu Times.