Cum a ajuns Omar Arnaout să colaboreze cu Alex Velea? Detalii neștiute despre artist, așa cum este în spatele camerelor: "O persoană care îi dă dracului de bani"

Omar Arnaout, tânărul de 20 de ani, a fascinat o țară întreagă cu vocea sa, încă de când era copil și a participat la un concurs de talente muzicale. Cu toate că în toți acești ani, Omar s-a dedicat carierei muzicale, iar acum se pregătește de însurătoare.

Omar, totul despre colaborarea cu Alex Velea

Omar cântă de ceva timp sub aripa lui Alex Velea. Invitat la emisiunea Duet, moderată de Alexandra Ungureanu, tânărul a spus totul despre adevăratul Alex Velea și pe ce pune el preț atunci când vine vorba de muzică.

"Cu Alex m-am văzut la studio și mi-a zis că am haz. Era și Rashid, care el fără Alex și invers nu sunt nimic, fac o echipă de atâția ani. M-au luat puțin la mișto la început și după aceea mi-au zis să facem o piesă. Atunci mi-a căzut cerul efectiv în cap. Pentru prima oară, în industrie, încep o colaborare prin muzică, deja mă obișnuisem să nu fie așa. La Alex nu a contat birocrația, prima piesă pe care am făcut-o i-a plăcut lui Tzancă și am făcut-o cu el. La ei totul se învârte în jurul muzicii. Pentru prima dată, am găsit o persoană care îi dă dracului de bani. Face hituri și se gândește numai la treaba asta. Este într-o stare de energie incredibilă dacă vine vorba despre o piesă bună. Se agită foarte tare și cumva mi se pare miraculos când el, cu atâția ani de experiență, are energia asta de copil, când vine vorba de muzică." , a declarat Omar.

Omar urmează să colaboreze cu Florin Salam

Omar arde de nerăbdare să îl cunoască pe Florin Salam, pentru că urmează să colaboreze. Acesta susține că îi este mare fan și reprezintă o onoare să cânte pe piesa lui.

"O să vină săptămâna asta Florin Salam să tragă pe o piesă compusă de mine, alături de colegii mei. Mai mult de atât nu îmi doresc. Să îl ai pe F.S. la microfon? Îți dai seama? Nu am plecat la soacra mea la Bârlad, numai să rămân în București să aștept ziua aia când vine.", a mărturisit Omar, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.

