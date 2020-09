Norvina este fiica Anastasiei Soare[Sursa foto: Instagram]

Norvina este una dintre cele mai influente persoane de pe Instagram însă mulți dntre cei 1,8 milioane urmăritori nu știu că aceasta este fiica celei mai bogate românce din lume. Claudia Soare pe numele ei real, este fiica Anastasiei Soare, Regina Sprâncenelor de la Hollywood. Claudia nu s-a mulțumit doar cu statutul de moștenitoare a imperiului ridicat de mama ei ci și-a creat propria linie de produse cosmetice care au un succes nebun în America.

Mai șocantă este transformarea fiicei celei mai bogate românce din lume. Claudia de acum 5-6 ani a ajuns să arate cu totul altfel față de Norvina de astăzi. Schimbarea este cu adevărat șocantă și aproape că nu-ți vine să crezi că aceasta nu se datorează unor operații estetice ci doar unui make-up cu totul excentric și a unor fotografii foarte bine realizate.

Claudia Soare nu a devenit însă Norvina peste noapte. În adolescență, atunci când a început să învețe de la mama ei ce înseamnă cu adevărat o afacere în doemniul beauty, s-a trezit concediată de Anastasia Soare pentru că a întârziat de prea multe ori de la program. Iar acest lucru pare că i-a prins bine. Fiica celei mai bogate românce din lume nu și-a ales singură nici numele ”de scenă”. Tot mama ei a fost cea care a strigat-o ”Norvina” încă din copilărie și așa a fost cunoscută și în cercul ei de prieteni.

Cea mai bogată româncă din lume stă liniștită: afacerea ei e pe mâini bune

Faptul că are afacerea ei nu a făcut-o pe Norvina să renunțe la colaborarea cu mama ei. În acest moment, tânăra este și ambasadoarea brandului ”Anastasia Beverly Hills” și merge împreună cu mama ei la mai toate evenimentele mondene pentru a reprezenta compania.

Norvina se înțelege foarte bine cu mama ei iar aceasta a fost convinsă, încetul cu încetul că afacerea ei va rămâne pe mâini bune.

„Fata mea face produsele de make-up, de la rujuri la farduri de pleoape, și eu mă ocup de produsele pentru sprâncene. Asta a fost o decizie conștientă, pentru că am vrut ca fiica mea să nu fie fata Anastasiei, ci să fie ea însăși, o persoană care mi-am dat seama că e capabilă, după ce am învățat-o și a lucrat în fiecare departament, ca ea să știe și ca să fiu eu convinsă că are suficiente cunoștințe să poată face această linie. Am stat în spatele ei la început. Am și dat-o afară la început.”, a povestit Anastasia Soare pentru Elle România.

Mihai Bendeac a avut ”bucurii” la fiica Anastasiei Soare

Înainte să devină cu adevărat celebră și să ajungă să arate cum este astăzi, Norvina, pe atunci Claudia, a avut și o mică poveste cu actorul român Mihai Bendeac. Nu se știe cât de serioasă a fost aceasta sau mai bine zis, cât de serioasă ar fi comediantul să fie. Cert este că cei doi s-au întâlnit atunci când Mihai a fost în Statele Unite, s-au plăcut iar Bendeac i-a tot făcut declarații publice. Claudia Soare nu i-ar fi răspuns, nu de alta dar să nu-și facă prea multe speranțe. Până la urmă, povestea s-a încheiat în coadă de pește, iar Mihai Bendeac s-a reorientat spre alte fete mai ușor de impresionat.