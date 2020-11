Cum a ajuns să arate Laura Andreșan la un an după ce a născut. FOTO

Laura Andreșan și Grasu XXL au devenit părinți în urmă cu un an [Sursa foto: Magda Constantin]

Laura Andreșan a renunțat de mult timp la obiceiurile care au făcut-o cunoscută, dar în special la lumea showbiz-ului. În urmă cu un an, ea a devenit mama unei fetițe și, împreună cu Grasu XXL, își ia rolul de părinte foarte în serios. Cei doi formează o relație de mai bine de 10 ani. De-a lungul anilor, ea a trecut și printr-o schimbare de look, în care pare că se simte mai bine decât oricând. A renunțat la părul scurt cu breton care a consacrat-o, iar acum are părul lung.

În luna iunie a acestui an, fetița Laurei Andreșan a făcut un an de zile. În tot acest timp, viața celor doi părinți s-a schimbat radical, iar un copil în viața lor le face viața mult mai frumoasă. Pe rețelele de socializare, fosta „profă” de amor este foarte actvă, nu își ține urmăritorii la curent cu activitățile ei personale și profesionale. Laura Andreșan este acum psiholog și își iubește meseria, care a recunoscut că a ajutat-o foarte mult.

Laura Andreșan, schimbare spectaculoasă [Sursa foto: Instagram]

„Am învățat să am încredere în mine, să mă iert, să mă accept, să mă iubesc și să iubesc, dar nu la modul nevrotic. Am mai învățat smerenia, recunosc că mai am de lucru. Și, da!… Îl iubesc pe Freud!”, a declarat iubita lui Grasu XXL.

Laura Andreșan a termina Psihologia! Iubita șui Grasu XXL, transformare spectaculoasă

În anul 2016, Laura Andreșan a absolvit psihologia la Universitatea Ecologica Bucuresti. La acest moment important din viața ei a participat si profesorul doctor academician Constantin Balaceanu-Stolnici, care a avut-o ca studentă pe iubita lui Grasu XXL. El i-a transmis un mesaj emoționant, după ce a văzut evoluția ei din ultimii ani.

„Stii...pe mine nu m-a fascinat niciodata psihanaliza, dar văzand schimbarea ta parca incep sa-i dau credit”, a fost mesajul profesorului pentru Laura Andreșan. Citește mai multe AICI.