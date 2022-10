Cum a ajuns un român să devină proprietarul unui apartament de lux în Anglia, cu numai două lire. Nu i-a venit să creadă ce i s-a întâmplat: "Acest lucru mi-a schimbat viața pentru totdeauna"

In articol:

George, un român stabilit în Anglia, a avut parte de surpriza vieții lui. Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, a câștigat un apartament de lux estimat la 300.000 de lire sterline, după ce a participat la tombola unei companii care organizează concursuri cu premii imobiliare.

Cum a ajuns românul să câștige un apartament de lux, de peste 300.000 de lire sterline

Totul a început când George și familia lui au vrut să obțină un credit ipotecar pentru a-și lua o casă și s-au lovit de refuzul băncilor. Sătul să locuiască în chirie, românul, care este stabilit de 11 ani în Anglia, a descoperit tombola "Tramway Path", care organizează concursuri cu premii imobiliare. Când a văzut că prețul unui bilet de participare la tombolă este de doar 2 lire sterline, George a decis să cumpere inițial 200 de bilete. Ulterior, acesta s-a gândit că ar fi bine să își sporească șansa de câștig, așa că a mai cumpărat încă 200.

Se pare că românul nu a dat greș din cauza intuiției, căci s-a ales cu un premiu impresionant.

George, românul care a câștigat un apartament de lux în Anglia, la o tombolă cu premii imobiliare [Sursa foto: Instagram]

Unul dintre bilete i-a adus un apartament de lux în Grey, Essex: "Sincer nu pot să cred, nu câștig niciodată nimic. Acest lucru mi-a schimbat viața pentru totdeauna. Închiriem locuințe de 11 ani și acum eu și familia mea putem avea în sfârșit un loc al nostru.", a declarat românul de 31 de ani, pentru Mirror.

George nu este primul câștigător al tombolei cu bilete de 2 lire sterline. Daniel Twenefour, unul dintre fondatorii "Tramway Path" susține că totul a pornit în 2020, pe vremea când a vrut să-și vândă propria locuință. Văzând că ideea are un real succes, bărbatul a continuat să organizeze astfel de tombole: "De exemplu, dacă o proprietate valorează 300.000 de lire sterline și fiecare bilet este de 3 lire sterline, trebuie să vindem 100.000 de bilete pentru a finanța proprietatea. De asemenea, trebuie să vindem bilete și pentru a ne acoperi costurile de desfășurare a unui concurs. Inițial, m-am hotărât să-mi vând casa în timpul pandemiei, pentru că aveam deja a doua locuință. Mi-am anunțat intenția de a organiza o tombolă și am fost bombardat cu mesaje. Așa că am decis să fac asta în continuare.", a declarat Daniel Twenefour, potrivit sursei citate.

