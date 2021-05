Cum a cunoscut-o Jador pe Georgiana, marea lui dragoste. Nu credea c-o să-l bage vreodată în seamă: ”Era ziua mea, aveam 50 de lei”

In articol:

Jador a făcut noi dezvăluiri despre relația lui cu Georgiana Elisei, cea despre care a declarat în nenumărate rânduri că este femeia pe care o iubește cel mai mult. Cântărețul, prezent în podcastul lui Damian Drăghici, a povestit cum a întâlnit-o pe ”neagra”, cea care i-a furat inima definitiv.

”Neagra este fata pe care am cunoscut-o în timpul facultății, am stat ceva timp cu ea. Și m-a cunoscut ca Ionuț, care era casier, și nu ca Jador, care are bani în buzunar și poate să mănânce ce vrea el. Femeia are tot respectul meu, am spus mereu de ea și o să mai spun. Mi-aș dori din suflet să mă aștepte cât am de muncit. E româncă, îi spun neagra că pare ca țiganca”, a spus Jador.

” Era ziua mea, avem 50 de lei. Era un club acolo al studenților, unde cu 40 de lei puteai să bei toată noaptea. Acolo ne adunam cu toții, toți studenții de la ASE și Politehnică. Eram cu colegul meu de cameră din cămin și ăla a spus: Uite-o, mă, ce frumoasă e aia...și dansa frumos. M-am dus la ea să dansez cu ea. N-am crezut că mă bagă în seamă, că era prea frumoasă pentru mine. Dar m- a băgat. A fost cu mine”, a povestit cântărețul despre cum a cunoscut-o pe Georgiana.

Georgiana Elisei

De ce o iubește Jador pe Georgiana

Jador a mărturisit că Georgiana este o femeie foarte importantă pentru el. Acesta a dezvăluit și motivul: ”Că l-a iubit pe Ionuț după Jador. Dacă mă așteaptă, o iau de nevastă. În lumea noastră e foarte greu să intreții o familie și să stai...pentru că eu nu stau noaptea acasă, casa mea e un hotel”.