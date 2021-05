Jador, despre prima lui iubire. Au fost împreună mult timp până când fata a pus ochii pe prietenul lui cel mai bun

In articol:

Jador, unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști ai momentului, a făcut dezvăluiri incendiare despre prima lui iubire. Deși fanii fostului ”faimos” de la Survivor România 2021 se așteptau să fie vorba despre Georgiana Elisei, iată că nu este deloc așa. Cântărețul de manele a vorbit într-un podcast pe Youtube despre prima fată de care s-a îndrăgostit.

Ei bine, numele acesteia este Alexandra! Jador a spus că a plăcut-o foarte mult pe această fată, însă nu a fost să fie. Cei doi au mers pe drumuri diferite, după un an de relație. Jador a mărturisit că tânăra respectivă s-a iubit apoi cu cel mai bun prieten al lui.

” Am iubit-o pe o fată Alexandra, am fost cu ea un an de zile. M-am despărțit de ea și s-a iubit cu prietenul meu cel mai bun”, a povestit Jador.

Jador[Sursa foto: Captură YouTube]

Jador, despre marea lui iubire: Georgiana

„ Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu, această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum(...)

O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a mărturisit Jador despre Georgiana, pe vremea când era la Survivor România.