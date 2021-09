Cum a cunoscut-o Prințul Harry pe soția sa, Meghan Markle. Cei doi trăiesc în SUA, departe de familia regală britanică

In articol:

Prințul Harry și Meghan Markle formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri regale. Cei doi au fost, de-a lungul timpului, în multe scandaluri, dar asta nu i-a împiedicat să-și trăiască povestea de dragostea, una care a început într-un mod neobișnuit.

Cum a cunoscut-o Prințul Harry pe soția sa, Meghan Markle

Povestea de dragoste dintre Prințul Harry și Meghan Markle are un început diferit, ținând cont că prima întâlnire a fost defapt un „blind date”, plănuit de un prieten comun. Totul a început în 2016 și încă de atunci cei doi îndrăgostiți au fost prezenți aproape tot timpul în atenția presei și au avut multe de înfruntat pentru a fi împreună, cea mai dificilă încercare fiind aprobarea familiei regale.

Citeste si: Meghan Markle îl manipulează pe Prințul Harry? Dezvăluiri neașteptate: „L-a făcut să creadă că e mama lui reîncarnată”

În cadrul unui interviu, Prințul Harry și Meghan Markle au mărturisit că la momentul respectiv stiau foarte puține unul despre celălalt, iar reacțiile celor doi au fost amuzante.

„Nu știam prea multe despre el, dar singurul lucru pe care l-am întrebat înainte să-l întâlnesc a fost: «Este de treaba?» ”, a declarat Meghan Markle.

Reacția Prințului Hanry a fost una similară: „Niciodată, dar aboslut niciodată n-am auzit de ea până când această prietenă a pronunțat «Meghan Markle». Eram ceva de genul: «Bun, Ok, dă-mi câteva indicii...ce se întâmplă aici??»”

Chimia dintre cei doi s-a simțit de la prima întâlnire, împărtășind aceași pașiune pentru actiunile caritabile, și au decis ca a doua zi să se vadă din nou, o revedere în care Prințul Hanry a decis să o invite la Botswana, pentru a se cunoaște mai bine.

Citeste si: Lavinia Pârva, prima reacție despre divorț: „Le cam fac pe toate”- bzi.ro

Prințul Harry și Meghan Markle[Sursa foto: shutterstock]

„Am convins-o să mă însoțească în Botswana unde am campat sub cerul liber. Am fost cu adevărat singuri, ceea ce a fost crucial pentru mine pentru a mă asigura că avem șansa de a ne cunoaște”, a povestit Prințul Hanry.

Timp de trei luni de la prima întâlnire, cei doi se vedeau pe ascuns o data la două săptămâni, iar în luna septembrie 2017 au apărut primele suspiciuni că cei doi formează un cuplu, dar și detalii despre trecutul actriței americane.

„Am fost atât de puternic loviți la început cu o mulțime de greșeli încât am făcut alegerea de a nu citi nimic, pozitiv sau negativ … În schimb, ne-am concentrat toate energiile doar pe alimentarea relației noastre”, a declarat Prințul Hanry.

Deși, Meghan Markle nu se încadra în profilul unei viitoare membre a familiei regale, în noiembrie 2017, Prințul Hanry și-a luat inima în dinți și a îngenuncheat în fața iubitei sale, oferindu-i un inel creat după o schiță făcută chiar de el, din aur galben cu un diamant central din Botswana.

"A fost o surprinză foarte frumoasă. Totul a fost foarte romantic şi natural. S-a aşezat în genunchi în faţa mea. Am zis că sunt de acord înainte ca el să spună tot ce avea de spus. L-am întrebat dacă deja pot spune "Da"!”, a mărturisit Meghan Markle.

Nunta dintre Prințul Hanry și Meghan Markle a avut loc la Castelul Windsor, pe 19 mai 2018, eveniment la care au participat 2.640 de persoane. Primul copil al cuplului regal, un băiețel pe nume Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a venit pe lume pe 6 mai 2019, urmat de fetiță, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, născută pe 4 iunie anul acesta.

Cuplu regal trăiește în SUA, departe de familia regală britanică

Deși au avut parte de multe atacuri din partea presei, dar și din partea familiei, Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle au decis că pentru a fi fericiți vor trebui să renunțe la toate beneficiile aduse de sângele albastru.

Citeste si: Prințul Philip ar fi împlinit astăzi 100 de ani. Ce cadou a primit Regina Elisabeta și ce gest înduioșător a făcut în amintirea soțului ei

Cei doi împreună cu cei doi copii locuiesc, în prezent, în California într-o vila cu nouă dormitoare, 16 băi, piscină, spa, sală de cinema şi o casă de oaspeţi. În momentul în care s-au cunoscut, Meghan Markle era divorțată de trei ani, iar Prințul Hanry fusese implicat în mai multe relații și pusese punct de curând carierei sale de zece ani în armată.