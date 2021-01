Cum a evoluat prețul acțiunilor Pfizer BioNTech de la începutul pandemiei de Covid-19 până în prezent. Grafic

In articol:

Experții în economie estimează că vânzările globale de vaccinuri anti-COVID-19 vor atinge 39 de miliarde de dolari în anul 2021, iar Pfizer/BioNTech va domina piaţa cu vânzări de 14 miliarde de

Cum a evoluat prețul acțiunilor Pfizer BioNTech

dolari.

Gigantul farmaceutic Pfizer va înregistra în anul 2021 o creştere de 3-3,1 dolari per acţiune, a anunțat CEO-ului Albert Bourla, care a vorbit recent în cadrul unei conferinţe organizate de JPMorgan. Potrivit Agerpres, rezultatele din ultimul trimestru pe 2 februarie 2021 vor clasa firma pe locul 64 în clasamentul Fortune 500 privind cele mai mari corporaţii americane după suma totală a veniturilor.

„Ne aşteptăm ca vânzările globale de vaccinuri anti-COVID-19 să atingă 39 de miliarde de dolari în 2021 şi credem căPfizer/BioNTech va domina piaţa cu vânzări de 14 miliarde de dolari”,scrie Karen Andersen, strateg al firmei de servicii financiare Morningstar.

„Chiar dacă rămânem sceptici cu privire la abilitatea companiei AstraZeneca de a penetra piaţa din SUA, având în vedere datele mixte pe care le-a oferit a treia etapă a testelor clinice, ne aşteptăm ca Statele Unite să obţină suficient de multe doze de la Pfizer, Moderna, Novavax (probabilitate de 70%), şi Johnson & Johnson (probabilitate de 50%) pentru a atinge imunitatea de turmă până la mijlocul lui 2021”, a adăugat Andersen.

Valoarea unei acțiuni Pfizer în 2021. Estimări

Preţul unei acţiuni Pfizer este de aproximativ 36,9 dolari. Între timp, valoarea de piaţă a gigantului a ajuns la circa 205 miliarde de dolari. Banca Morgan Stanley se aşteaptă capreţul unei acţiuni să atingă pragul de 40 de dolari în următoarele 12 luni, ajungând chiar la 48 de dolari în cel mai bun scenariu sau, în cel mai rău caz, la 33 de dolari.

Compania americană are sediul în New York și a fost fondată în 1849. Este una din cele mai cunoscute firme din industria farmaceutică și are peste 80.000 de angajați.

Câți bani va încasa Pfizer în 2022 și 2023

Gigantul farmaceuticPfizer se așteaptă să încaseze 9,3 miliarde de dolari și în 2022 și 2023 , în condițiile în care oamenii continuă să se vaccineze împotriva Covid-19, conform CNN. În ultimul an, acțiunile companiei au crescut cu 12%, iar descoperirea vaccinului nu a declanșat o explozie a valorii acestora, pentru că producătorul de medicamente era deja o companie foarte cunoscută.

În schimb, partenerul BioNTech este în plină expansiune, iar acțiunile sale sale cotate în SUA au crescut cu aproape 300%. În aceste condiții, valoarea companiei germane ajunge la aproape 30 de miliarde de dolari.

Creatorul vaccinului Pfizer-BioNTech, printre cei mai bogaţi oameni din lume

Ugur Sahin este fondatorul companiei BioNTech , care a inventat vaccinul Pfizer-BioNTech. El a ajuns printre cei mai bogaţi 500 de oameni din lume, cu o avere estimată la 5,1 miliade de dolari, potrivit Mediafax.

Afaceristul este descris de apropiații lui ca un om extrem de modest. „În ciuda realizărilor sale, nu s-a schimbat deloc, este incredibil de modest și plăcut”, a declarat Matthias Kromayer, membru în board-ul firmei de capital MIG AG, care a finanțat BioNTech de la începuturile sale, din 2008.

Mai mult, Matthias Kromayer a mai spus că Ugur Sahin merge la ședințele de business în blugi, ducând mereu după el rucsacul și casca de biciclist.

Înainte ca virusul SARS-CoV-2 să apară, compania germană era axată pe lupta împotriva cancerului, însă după izbucnirea pandemiei , Ugur Sahin şi soţia sa, Oezlem Tuereci, directorul medical al BioNTech, s-au concentrat pe Covid-19, după ce au înțeles că metoda dezvoltată de ei în tratarea cancerului, folosirea tehnologiei mesager ARN, poate fi folosită și la un vaccin împotriva noului coronavirus.

SURSE: Etoro.com, Agerpres , CNN , Mediafax