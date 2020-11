Cum a făcut Viorel Cataramă primul său milion de dolari? ”Ușor, simplu de tot” Povestea unei averi fabuloase la ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

Viorel Cataramă, invitatul lui Denis Rifai la emisiunea sa de la Kanal D, este unul dintre primi afaceriști din România, dar și unul dintre cei mai constanți milionari din topul celor mai bogați români.

Prima afacere a lui Viorel Cataramă, imediat după 90, a fost exportul de mașini și motociclete de epocă. Apoi, a cumpărat mobilă de la întreprinderile de stat pe care o vindea în străinătate. ”În vremea aceea făceai profituri uriașe. Cumpăram cu 100 de dolari un produs și îl vindeam cu 6000 de dolari”, povestea într-un interviu Viorel Cataramă, astăzi președintele grupului Elvila, un mare producător de mobilă.

Viorel Catarama a vorbit despre cum a făcut primii bani[Sursa foto: captura Kanal D]

Denise Rifai l-a întrebat pe Viorel Cataramă cum a făcut primul milion după 1990.

”Ușor, simplu de tot. Eu provin din Bacău, dintr-o familie modestă și singura mea șansă în viață a fost să învăț și să muncesc de dimineața până seara. Ceea ce am și făcut! Și am reușit să ajung în 1988 director pentru Europa de Est a unei firme belgiene, așa am luat cunoștință cu economia de piață liberă și cum se fac afacerile, încă din timpul comunismului. Prin urmare, în 1990 eram pregătit, iar piața româneasacă era complet lipsită de bunuri de folosință îndelungată. Nu se găsea nimic”, a spus Viorel Cataramă.

Cum a învățat Viorel Cataramă să facă bani

De altfel, afaceristul a mărturisit că a învățat singur să facă bani, nu a avut un mentor în ceea ce privește business-urile sale. ”Am învățat singur să fac bani. Am fost foarte atent, am învățat piața, am văzut cum se fac afacerile, am văzut că pe vremea comunismului nimeni nu se gândea la profit, ci doar la cantitate și mi-am dat seama că pentru a face afaceri, trebuie să faci profit”, a povestit Viorel Cataramă în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Conform Top 300 Capital Cei mai bogați români, ediția 2019, Viorel Cataramă are o avere estimată la 38 de milioane de euro și ocupa locul 153 în clasamentul milionarilor de la noi. Mai mult, conform celei mai recente declarații de avere, Viorel Cataramă are terenuri de 205 hectare, plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate la mai multe societăți si persoane fizice, active financiare în conturi și depozite bancare și fonduri de investii.

De asemenea, Catarama are trei case, două apartamente din care unul în Dubai și mai multe spații comerciale în diverse orașe din țară. În declaratia sa de avere apar 56 de tablouri in valoare de două milioane de euro, 14 statui (300.000 de euro), vase decorative (100.000 de euro), bijuterii si ceasuri de 500.000 de euro.