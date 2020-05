In articol:

Mai mult decât atât, până acum, Viorel Cataramă a decis să nu se testeze de coronavirus de teama unor abuzuri pe care autoritățile le-ar putea face, autorități în fața căruia, spune el, lumea ar trebui să protesteze așa cum au făcut-o în vremea în care Guvernul ataca Justiția prin ordonanțe de urgență considerate abuzive și nedrepte.

”Am fost întrebat dacă am făcut test. Și am spus că nu fac test. Dacă mi-aș face test și dacă testul ar ieși că sunt infectat, atunci autoritățile române, în baza legilor, în baza decretelor de stare de urgență și ordonanțele militare, pot intra cu forța în casa mea și mă pot aresta, cu forța să mă ducă în spital. Alt lucru total nepermis, ilegal, imoral. De aceea prefer să aștept încă două, trei zile ca să fac testul, primul test, iar peste încă o săptămână o să fac al doilea test. În România, din nenorocire, din păcate, cu încălcarea legilor, autoritățile își permit să intre cu forța în locuințe și să te aresteze fără mandat, fără procuror, fără judecător. Să înțelegeți cât de gravă a ajuns situația și cât de mult am acceptat noi, din cauză de frică! Frica ucide, nu virusul, să nu avem frică!”, explică Viorel Cataramă.

Mai mult decât atât, soluția propusă de Viorel Cataramă, una care, susține el, nu ar fi falimentat economia României, era simplă. ”Eu spun că putem să protejăm populația prin informări corecte, prin selectarea celor vulnerabili pe care să îi protejăm și trebuie să le lăsăm oamenilor libertatea de conștiință. Nu poate să îmi facă mie Președintele, Guvernul, bine cu forța. Ăsta nu este un concept democratic. Pentru că, mergând pe această variantă, care a fost experimentată, pentru că de fapt suntem martorii unui experiment, am fost injectați cu frică, și, de frică, am acceptat cu foarte multă ușurință să ni se ia drepturile și libertățile, să falimentăm România și să găsim tot felul de explicații pentru acest lucru”, a mai spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Viorel Cataramă.

În altă ordine de idei, gestul de a încerca să se infecteze voluntar de coronavirus vine tot ca o formă de protest. ”Dreptul meu de a protesta vine din Constituție. Aceeași oameni care erau de acord la un moment dat cu proteste (Viorel Cataramă face referire la protestele generate de Ordonanța 13 din 2017, n. red.), astăzi nu mai sunt de acord cu proteste și spun ”respectați legea”. Eu sunt unul care nu am încredere în autoritățile din România. Nu am încredere și e dreptul meu să nu am încredere, dar asta nu înseamnă că nu respect legea. Și ca mine sunt milioane de români care nu au încredere în autorități și, prin urmare, acționează în consecință. Până la urmă, noi nu mai avem dreptul să ne îmbrățișăm, că dacă ne îmbrățișăm facem 25 de ani de pușcărie... Zădărnicia combaterii răspândirii bolilor este noua ghilotină a oamenilor liberi. Nu pățesc nimic pentru că și militarii, și magistrații, și polițiștii, sunt patrioți. Am vorbit cu mai mulți avocați pentru că eu mi-am dat seama ce poate genera acțiunea mea și am vorbit cu mai mulți avocați care toți mi-au spus că acțiunea mea este perfect legală. Nu doresc să fiu subiectul unui abuz din partea autorităților române”, susține Viorel Cataramă.

Viorel Cataramă, vizită la Bărbulești, zonă carantinată de coronavirus

”Bărbulești era zonă carantinată. Nimeni nu îmi interzice mie în România să mă duc într-o localitate din România atât timp cât pot să intru în ea. Am căutat să fac economie la benzină și să scurtez drumul”, explică, zâmbind, Viorel Cataramă gestul său și metoda prin care a dus la capăt tentativa sa de a se infect cu coronavirus. Mai mult, explică el, acum îngrijorarea sa este legată de următoarea lege care ar trebui discutată în Parlament, cea a stării de alertă, stare care, conform autoritățilotr, de la 15 mai o va înlocui pe cea de urgență. ”Se pune în discuție votarea, în Parlament, a unei legi pentru starea de alertă. Și, prin Constituție, se spune că drepturile și libertățile pot fi suspendate prin lege, adoptată de Parlament. Păi, când toate partidele politice au urmărit, la unison, distrugerea României prin legile pe care le-au adoptat, ne putem trezi că ni se suspendă și dreptul de a respira. Și dreptul de a ne uita la televizor, aștept să văd. Aștept să văd câte drepturi și libertăți ne anulează Parlamentul României, în unanimitate... Ca să ne dăm seama de ce am ajuns unde am ajuns”, spune Viorel Cataramă.

Cu toate acestea, culmea, protestele sale vin în ciuda faptului că, ani la rândul, a fost apropiat de reprezentanții actualei guvernări, fiind unul dintre cei mai vocali liberali. ”Am apucat să vorbesc, de-a lungul anilor (cu Ludovic Orban și alți decidenți politici, n. red.), dar avem concepții total diferite. Ei sunt dependenți de banul public, ei dacă nu ar exista banul public, ar fi muritori de foame. Eu sunt un exponent al sectorului privat, eu muncesc și plătesc impozite și taxe. Prin urmare, ceea ce vreau să spun este că toate partidele politice din România sunt partide de stânga, care susțin un stat umflat, gras, care să le dea lor, în primul rând, privilegii nenumărate. Dacă se îmbolnăvește un demnitar sau are ceva, este luat cu elicopterul, are tratament de zeci de mii de euro... Dacă vă îmbolnăviți dumneavoastră, eu sau un amărât, ăla moare cu zile. Ăsta este rezultattul unei politici în care unii creează un stat umflat și gras ca să beneficieze de avantaje personale, în distrețul milioanelor de români pe care i-au forțat timp de 30 de ani să meargă în străinătate și în disprețul milioanelor de români pe care i-au falimentat”, spune Viorel Cataramă, mai dur ca niciodată..

Revenirea economică, un vis interzis în viitorul apropiat?

”Nu cred că există vreo variantă să ne revenim imediat, sub nicio formă. Acești oameni au sărăcit, au sărăcit ei și membrii familiilor lor, și atunci întrebarea se pune: când ai activitate economică, trebuie să ai consum. Dacă nu sunt bani, consumul este mic, dacă consumul este mic, nu ai producție. Sigur, poți să faci producție și să vinzi la export, numai că sunt singurul din România și care spun că ducem o politică antinațională, de distrugere a exporturilor. Puterea de cumpărare a scăzut și ca urmare redresarea economică nu este posibilă cu efect imediat. Cei 1,5 milioane de șomeri există și vor exista, iar ei generează 4 milioane de oameni nenorociți în România. Lucrurile sunt simple: trebuie să se spună populației la ce riscuri se expune. Dacă unul este fricos, nu are decât să stea în casă. Dacă unul se teme, să își cumpere o salopetă de cosmonaut, să fie îmbrăcat din cap până-n picioare, protejat, și nu pățește nimic, nici nu se infectează, nici nu dă mai departe. Oamenii trebuie să fie lăsați liberi, să acționeze în funcție de conștiința lor. NU să mi se spună mie că românii nu știu, ei sunt tâmpiți, lasă că le spunem noi lor, le facem bine cu forța. Nu! Acești milioane de șomeri reprezintă o tragedie națională. Și nu vorbim de 150, sau 155, de bolnavi de coronavirus, sau 15.000... Vorbim de 4 milioane de români, plus încă patru... Care au fost decimați în această perioadă...”, a mai explicat Viorel Cataramă.