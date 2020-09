Plină de umor, Bianca Sârbu recunoaște că Bogdan a adus ”soarele” în viața ei, mai ales că, de-a lungul timpului, ea chiar a trecut prin încercări cât se poate de dificile.

”Ne ascundeam, la începutul relației pentru că lumea ar fi putut zice că am primit eu bani ca să fac un subiect de presă. Eu am și zis atunci, ”măi fraților, una mai bătrână cu unul mai tânăr, ăsta e subiect?”. Păăi dacă era așa făceau alea din străinătate de mult… Și dacă eu, care mă mențin fresh și tânără, că iau din tinerețea lui… Nu cred că ne-am ascuns, totuși… Dar eu niciodată nu am fost de acord cu chestia asta, cu relațiile de la muncă (Bianca Sârbu și Bogdan Romanescu au fost colegi, n. red.). În plus, ne gândeam că dacă nu va fi să fie… ce va fi după! Nu știam că va fi forever, speram să fie, dar… Am zis că nu e bine să se afle”, a explicat, în studioul WOWbiz.ro, Bianca Sârbu.

Bianca Sarbu si Bogdan sunt fericiti chiar daca e o mica diferenta de varsta intre ei

Mai mult, povestește actrița amuzându-se copios, căsătoria lor a venit repede și acesta a și fost secretul relației lor, una plină de dragoste. ”Știi cu ce m-a dat peste cap? Că m-am și gândit! Cu niște pastile de gât!!! Eram bolnavă și a fost el un fel de ambulanța online, răcisem... De fapt, dacă stau să mă gândesc cu ce m-a cucerit el definitiv e cu ce își dorește fiecare femeie să audă, mai ales când are 40 de ani și mai are doi copii! Că m-a luat de nevastă!!! Put și simplu mi-a spus ”Cred că eu îmi doresc să ne căsătorim, tu vrei?”. A fost ceva foarte natural, și eu eram genul ăla, ”Vai, nu știu”. Și după: YES!!!”, mai povestește amuzându-se copios, Bianca Sârbu.

”La noi nu a fost ceva cu inelul, dar a fost foarte repede, inelul a vebit pe parcurs. Și să știți că în general lucrurile făcute, nu neapărat în grabă, dar atunci când un bărbat știe într-adevăr ce vrea... Și le dau un sfat fetelor, domnișoarelor! Atunci când bărbatul de lângă voi vă spune că nu e pregătit, stai să mai treacă timpul, e clar că nu e ăla”, mai zice Bianca Sârbu.

Bianca Sârbu și Bogdan s-au căsătorit în 2017

La începutul lui 2017, soarele a răsărit şi pe strada Biancăi Sârbu, iar talentată artista şi-a găsit jumătatea în persoana actualului ei soţ, Bogdan. “Ca la noi la nimenea. La mine a fost hotărât. Femeia matură şi deşteaptă zice DA. (...) A răsărit soarele şi pe stradă mea, soarele Bogdan. L-am aşteptat foarte mult timp. El este răsplată mea. Ne-a acceptat pe toţi pentru că i-am spus că suntem la pachet. Eu sunt o femeie mişto, este norocos că mă are. Astăzi avem o luna de când ne-am cunoscut. (...). Nu mai sunt Sârbu. Aşa este normal, când iubeşti un bărbat să-i iei numele. De astăzi sunt Bianca Romanescu. (...) Nu ne grăbim, nu sunt însărcinată. Da, ne dorim un copil", spunea, în momentul căsătoriei, Bianca Sârbu.