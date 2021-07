Cum a fost pentru Zanni perioada petrecută la casa de copii: „Mereu când mi-a venit să plâng am refuzat să plâng!”

Zann, câștigătorul Survivor România [Sursa foto: Instagram] 22:41, iul 19, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

Zanni, marele câștigător al competiției Survivor România, este o persoană veselă, cunoscută și apreciat de foarte multă lume. Deși este câștigătorul marelui premiu de 250.000

Zanni, câștigătorul Survivor România: „Am refuzat să arăt că-mi pasă!”

de lei și se bucură de un succes uriaș, viața acestuia nu a fost ușoară, petrecându-și copilăria la casa de copii.

Zannidache a trăit cea mai mare dezamăgire încă de când era mic, atunci când a fost abandonat într-un orfelinat, de către părinții lui care au plecat în Grecia. Acesta a crescut în condiții greu de imaginat la mai multe oferlinate, de unde era mutat constant din cauza prostiilor.

În cadrul unui interviu, câștigătorul Survivor România a povestit cum a fost perioada petrecută în orfelinate. Acesta, în momentele grele, dar și în cele emoționate, se alina cu gândul la părinții lui.

”Mă gândeam la părinţii mei în orice moment al zilei în care dădeam de un moment mai greu sau de un moment emoționant! Mă gândeam că aș fi putut fi sprijinit de părinții mei, dar am trecut peste! Mă consolam singur! De sărbători eram plin de restricții! Nu aveam voie să merg prea departe, să stau prea mult cu prietenii! Femeia care a avut grijă de noi era strictă”, a povestit Zanni.

Totodată, Zanni a descris care au fost cele mai urâte momente, dar mai ales cele petrecute de sărbători.

Aceasta a simțit multe restricții primite din cauza comportamentului, unele impuse și de ziua lui.

”Am fost într-un centru de copii care era foarte sponzoriat. Nu pot să spun că-mi lipsea ceva de sărbători, mai mult că eram restricționat. Ba chiar nu aveam voie la masă! Atât de departe se mergea cu restricțiile. Și de Crăciun și de ziua mea, când făceam o prostie, îi vedeam de la geam pe ceilalți cum mănâncă tortul de ziua mea! Mereu când mi-a venit să plâng am refuzat să plâng! Am refuzat să arăt că-mi pasă! Era un fel de a-mi masca durerea. Mă durea, dar…”, a mai spus Zanni.

Zanni a fost vizitat de mama sa la orfelinat: „Mama e o străină pentru mine!”

După ce l-a abandonat într-un orfelinat, mama lui Zanni nu a uitat complet de fiul ei, vizitându-l din când în când. Aceasta a mărturisit că a fost vizitat de mama sa de câteva ori la casa de copii, dar nu o vede ca pe o mamă, ci ca pe o străină.

„Am mai vizitat-o cam la patru ani, dar n-am stat de vorbă. Pentru mine e o străină. Nu o cunosc pe mama, am văzut-o de patru ori în viața mea, m-a vizitat la o dată la 4 ani. Mi-a făcut un cadou la 14 ani, niște ghețe, care erau niște ghetuțe pentru un copil de 5 ani. Are niște probleme de realizare a realității. Eu acum am 23 de ani, dar nu stiu dacă ea realizează. Are 40 și ceva de ani.”, a declarat Zanni la Survivor România.

Totodată, consideră că abandonul ei a fost din cauza unei traume din copilărie sau din tinerețe: „Când eram mic am tot tras de ea să vorbim, ea are niște probleme, nu răspunde la întrebări. Răspunde după 5 secunde sau nu răspunde. Eu citesc oamenii, văd în ochii ei că a fost o traumă, în copilăria ei, în tinerețe, la nașterea mea sau cu bărbatul cu care m-a făcut”, a mai spus acesta.