Cântăreața de muzică populară Georgiana Lobonț este o femeie îndeplinită pe toate planurile. Vedeta are o carieră de succes, un soț care o iubește necondiționat și doi copii care îi aduc bucurii în fiecare zi.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan formează unul dintre cele mai frumoase și unite cupluri din showbiz-ul autohton. Sunt împreună mai peste tot, căci Rareș îi este impresar încă de la debutul artistei în muzica populară. Cei doi și-au creat o lume desprinsă din povești în care domnesc liniștea, înțelegerea și iubirea. Mai mult, au și doi copii împreună, pe Eduard- Nicholas (2 ani) și Irina- Maria (împlinește un an în luna aprilie pe data de 29), cei doi bulgări de lumină și energie care le înseninează viața.

Frumoasa intrepretă de muzică populară din Ardeal reușește cu succes să facă faţă vieții profesionale și celei de familie. Georgiana Lobonț a făcut dezvăluiri incendiare despre viața de familie și carieră și despre cum reușește să gestioneze eficient aceste paliere ale vieții ei.

"Uneori mă gândesc la asta și în același timp nu-mi vine să cred că sunt atât de norocoasă și trăiesc o asemenea viață frumoasă. Mai mare bucurie nu cred că poate să existe decât cea sufletească. Sunt un om liniștit sufletește. Eu mi-am atins țelul. De mică mi-am dorit să mă căsătoresc repede și să fiu mămică tânără ca să am o minte luminată și deschisă, să-mi pot înțelege copilul în lumea asta care evoluează atât de repede. Am fost o norocoasă că m-am îndrăgostit de Rareș și Slavă Domnului m-am și căsătorit cu el, la 22 de ani, cu prima mea iubire iar apoi am devenit părinții a doi copii absolut minunați. Sunt superbi și mă topesc de dragul lor. Da, știu că multe fete sau băieți la vârsta noastră respectiv 25-29 se distrează prin cluburi și vacanțe exotice sau alte cele... noi am ales să ne responsabilizăm mai repede. E foarte frumos să știi că din dragostea ta și a jumătății tale au ieșit doi puiuți. Nu este ușor deloc, ne ajută mult părinții noștri pentru că noi suntem plecați de multe ori la evenimente și nu, nu ne împiedică ei cu absolut nimic să ne continuăm cariera artistică, din contră, mi se pare că succesul meu este din ce în ce mai mare datorită lor și după ce s-au născut ei. Cu fiecare naștere binele a venit înzecit în familia noastră și asta ne face să simțim că suntem cu adevărat binecuvântați", ne-a declarat Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, asta datorită energiei pozitive pe care o emană la fiecare apariție. Cu o cariera de succes, tânăra mămica spune că acum trăiește cu adevarat, mai ales de când au apărut cei doi copilași în viața ei, și se simte mult mai sexy, tânără și frumoasă.



"Simt că trăiesc cu adevărat și am pentru cine și pentru ce să trăiesc. Ei, copiii mei îmi dau poftă de viață și mie și lui Rareș, în toate planurile noastre ei sunt incluși și ne minunăm și ne bucurăm de fiecare etapă din viața lor. E frumos tot ceea ce trăim și mă bucur că sunt un exemplu pentru multe fete care mă urmăresc pe instagram sau pe facebook. Edi împlinește peste câteva zile 2 ani, sincer nu știu când au trecut dar iată că în acest timp am realizat atât de multe și întotdeauna am zis că atât el cât și Irina care are 7 luni sunt sporul nostru... nu sunt singura care zice acest lucru, am auzit asta la mulți părinți. Cred că ar trebui să ne gândim mai bine care este defapt adevărata fericire și atunci vom fi cu adevărat liniștiți și fericiți. Aaa și să nu uit, chiar dacă sunt căsătorită și am 2 copii, la 25 de ani, acum, mă simt sexy, tânără, frumoasă și sunt plină de viață. Copiii și soțul meu îmi dau energie maximă și mă fac să mă simt o femeie împlinită. Și chiar dacă ei sunt mici, îmi fac timp pentru mine. Deci se poate. Vă pup și vă mulțumesc că mă apreciați!", a mai adăugat îndrăgita cântăreață de muzică populară.

Georgiana Lobonț s-a căsătorit în 2016

Artista de muzică populară si sotul ei, Rares Ciciovan, si-au construit o relatie frumoasa inca de pe bancile liceului. Ea era in clasa a IX-a, iar el, in clasa a XII-a, iar atunci cand s-au intalnit prima oara, dupa prima zi de liceu, a fost dragoste la prima vedere. In 2016, ei s-au hotărât să facă şi pasul cel mare: nunta. Au avut o petrecere de vis, cu peste 500 de invitaţi, iar la sfârșitul anului 2017 a aparut pe lume rodul iubirii lor, primul lor copil: Eduard-Nicolas. Acum familia este completa cu micuța Irina Maria, care a venit pe lume fix in urma cu 7 luni. „Povestea noastră de dragoste se aseamănă cu poveștile de dragoste din basme. Eu eram pe clasa a 9-a, iar soțul meu pe clasa 12-a. Eram în primele zile de liceu când entuziasmată alături de noii mei colegi dar și de prieteni ieșeam de la școală. Pe drum, la un colț de stradă m-am intersectat cu un băiat foarte drăguț, blond cu ochii albaștri, parcă era un actor de la Hollywood. Nu-l văzusem niciodată, deși locuiam in Gherla de o viață. Din prima cred că m-am îndrăgostit de el. Partea amuzantă e că părinții noștri erau prieteni de familie dar eu nu le cunoșteam băiatul. Îmi doream să aflu cine este dar nu prea aveam cum, nici cei din anturajul meu nu-l cunoșteau.”, povestește artista despre „prima întâlnire” cu soțul ei.