Cum a încercat Cătălin Botezatu să se sinucidă și cine e femeia care l-a adus în pragul morții

Cătălin Botezatu a încercat să se sinucidă de trei ori 00:58, sep 13, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Cătălin Botezatu a făcut mai multe mărturisi tulburătoare în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Creatorul de modă a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa, când a fost pe punctul de a-și lua viața.

Cătălin Botezatu a încercat să se sinucidă de trei ori

Designerul a dezvăluit că pe parcursul vieții s-a confruntat cu traume pe care nu a crezut că le va putea depăși vreodată. Cătălin Botezatu a ajuns la capătul puterilor în multe situații, fie că e vorba despre iubiri imposibile sau despre perioada când a fost încarcerat.

Citeste si: Cătălin Botezatu a dat cărțile pe față! Creatorul de modă a spus adevărul despre orientarea sexuală: „Nu sunt”

El a mărturisit că a fost pe punctul de a-și lua viața de trei ori pe parcursul vieții, fiind salvat în ultima clipă. Prima oară a avut să se sinucidă în penitenciarul din Rahova, când credea că nu mai are nicio șansă să-și demonstreze nevinovăția.

„De trei ori și nu din orgolii. Pentru că atunci când iubești cu adevărat, nu trebuie să ai orgolii și mândrii. Atunci când iubești cu adevărat, nu ajungi la acest gest de lașitate, pentru că este un gest de lașitate dacă stai să te gândești după aceea. Din dorința aia nebună de a avea persoana pe care ți-o dorești lângă tine. Doar când iubești ca un nebun și când spui da, viața mea nu mai are sens fără acea femeie, te gândești la sinucidere. Prima oară când am vrut să fac acest lucru, nu a fost din dragoste, a fost atunci când eram încarcerat în România și am crezut că nu mai am șansa să mă motivez și nici să arăt oamenilor adevărul. Strângeam pastile după pastile și am vrut în noaptea de Crăciun să mă sinucid, dar Dumnezeu m-a ajutat din nou”, a mărturisit designerul.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Cătălin Botezatu și Denise Rifai

A doua tentativă a fost pentru Dana Opsitaru, prima mare iubire a lui Cătălin Botezatu, care era însă căsătorită.

Pentru a o determina să-și petreacă noaptea de Crăciun alături de el, creatorul de modă a încercat să-și ia viața și și-a tăiat venele.

„Apoi de două ori a fost din dragoste. O dată pentru Dana Opsitaru pe care o iubeam extraordinar de mult și cu care voiam să-mi petrec noapte de Crăciun și nu înțelegeam de ce trebuie să stea cu soțul ei, fiind un puști. Și nu doar am amenințat-o, dar mi-am tăiat venele și nici nu erau telefoane mobile pe vremea aceea. Puteam să mor.

Citeste si: Cătălin Botezatu, dezvăluiri cutremurătoare: „Da, voiau să mă omoare”. Designerul răspunde celor „40 de întrebări cu Denise Rifai”

A doua oară, mi-am lăsat mașina pe marginea unei prăpastii, pe drumul dintre Poiana Brașov și Râșnov. Am spus că dacă e să mă duc cu totul în prăpastie, așa vrea Dumnezeu, dacă nu, însemană că trebuie să trăiesc și în viața mea o să apară cineva care o să mă facă și mai fericit și cu care voi găsi adevărata armonie. Și așa a fost”, a continuat Cătălin Botezatu.