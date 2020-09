George Burcea, la Ferma

In articol:

Interesant este însă că în promo-ul făcut pentru emisiunea Ferma, George Burcea a jucat un rol extraordinar, cel de tată, și l-a făcut cu un talent greu de închipuit.

Nu de altceva, dar, din imaginile pe care de-a lungul timpului le-a postat pe conturile sale de socializare, George Burcea, în promo, se joacă cu un copil, o fetiță adorabilă, blonduță, așa cum o face orice tată topit după copilul său. Doar că, ceea ce nu s-a observat, până acum, în promo-ul cu pricina, George Burcea nu se joacă, de fapt, cu copiii săi, ci cu alții, actori la rândul lor. Nu de altceva, dar, la o privire mai atentă, se poate observa că fetița cu care se joacă George Burcea nu este nici Ella, nici Clara, copiii pe care îi are cu Andreea Bălan, blonduța adorabilă care apare în scurtul clip fiind, în fapt, ceva mai mare decât fiica sa cea mare.

George Burcea nu are, de fapt, copiii in imagine

În altă ordine de idei, ne-au dezvăluit surse din Pro TV, de la emisiunea Ferma, George Burcea a încheiat filmările pentru reality-show, urmând să mai fie prezent pe platouri doar la finală, încă nefilmată. Ba chiar, ne-au precizat sursele noastre, George Burcea s-ar fi întors de 10-12 zile de la filmări, dar cum producătorii emisiunii i-au cerut să fie cât mai discret, actorul nu iese deloc din casă, nici măcar pentru cea mai scurtă plimbare cu putință, nu se vede cu nimeni în afara unor amici apropiați și are grijă să nu dea de bănuit cu privire la locul pe care l-a ocupat, de fapt, la Ferma.

George Burcea s-a folosit de actori pentru a arata ca e tata bun

George Burcea, atacuri dure la Andreea Bălan

George Burcea a oferit, zilele trecute, un interviu cât se poate de acid cu priire la Andreea Bălan, chiar dacă, de-a lungul timpului, la Ferma, a tot încercat să sugereze că nu are nimic să îi reproșeze vedetei altărui de care are doi copii și de care divorțează. ”Unele au dezvoltat o plăcere nebună să vorbească despre mine, chiar dacă în termeni duri. Chestia este că toate răutățile pe care le dăm în viață se întorc înzecit, iar când vin, vin în grup și ne destabilizează emoțional... doar că atunci va fi prea târziu pentru regrete. (...) Nu, nu am regrete față de fosta căsătorie. Cred că trecutul trebuie lăsat deoparte și e nevoie să ne ocupăm mai mult de prezent. Din acțiunile trecutului nu poți schimba mai nimic și de aceea este bine să fim împăcați cu toate deciziile pe care le-am luat în anumite momente. Sunt un om care este împăcat cu trecutul lui și mândru de trecutul lui, pentru că toate m-au adus astăzi în acest punct, iar astăzi sunt fericit. (...) Andreei îi mulțumesc pentru fetițe și pentru multele momente care m-au dezvoltat ca om. În rest, vedem noi...le descurcăm pe toate atâta timp cât există o minimă înțelegere, cât renunțăm la orgolii, victimizare și mai ales la minciuni în presă...”, a declarat George Burcea pentru click.ro.

Andreea Bălan, fericită în brațele lui Tiberiu Argint

Chiar dacă a fost atacată de viitorul fost soț al său, Andreea Bălan pare să nu mai sufere deloc după George Burcea, ba chiar dimpotrivă. Nu de altceva, dar, spun sursele noastre, Andreea Bălan este fericită până peste poate în brațele lui Tiberiu Argint, bărbatul alături de care, de curând, a plecat pentru câteva zile în Bulgaria și căruia în face declarații de iubire cât se poate de explicite.

Andreea Balan, fericita in vacanta cu Tiberiu Argint

Mai mult decât atât, spun sursele noastre, Andreea Bălan așteaptă acum, de la George Burcea, un singur lucru: un divorț cât mai rapid și cât mai discret, singura ei nemulțumire fiind legată de faptul că este adusă în discuție de acesta cu fiecare ocazie.