Cum a pierdut Viorel Cataramă milioane din cauza pandemiei! Unul dintre cei mai bogați români a spus adevărul despre averea lui la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D VIDEO

Viorel Cataramă a fost printre primii oameni de afaceri de la noi care a tras un semnal de alarmă privind dezastrul economic care va urma după deciziile autorităților privind coronavirusul. ”Economia a colapsat, capitalul românesc a falimentat, milioane de români au fost aduși în pragul sărăciei și al disperării”, spunea Viorel Cataramă în urmă cu câteva luni. Unul dintre cei mai bogați români, prezent de ani buni în topul milionarilor de la noi, Viorel Cataramă a mărturisit că și el a fost afectat de pandemie, pierzând câteva milioane doar în câteva luni.

”Câți bani ati pierdut din cauza pandemiei”, a fost întrebarea cu care Denise Rifai a început tirul celor 40 pe care le-a pus invitatului său din seara de marți, 3 noiembrie.

”Câteva milioane (n.red Catramă nu a vrut să precizeze dacă sunt lei sau euro). Sunt o mulțime de bani. Și vă spun de ce am pierdut: pentru că nu s-a mai putut munci, dreptul la muncă a fost reprimat, pe lângă alte drepturi. Piețele s-au închis, magazinele la fel, exporturile nu au mai putut să funcționeze. Eu mă ocup cu producția și cu comercializarea, în principal a mobilei. Și am avut mari probleme, a trebuit să închid, să concediez oameni, am concediat oameni cu părere de rău. Prin urmare, am fost afectat într-un mod indirect. Nu pot să mă plâng că sunt muritor de foame, dar afacerile au scăzut și prin urmare și avuția familiei mele, dar asta nu înseamnă că nu pot să merg la Viena să văd o operă care îmi place sau să nu pot să merg pe un teren de golf”, i-a răspuns Viorel Cataramă lui Denise Rifai.

Viorel Cataramă a încercat să se infecteze cu noul coronavirus

Viorel Cataramă este la ora actuală președintele grupului de firme Elvila, care se ocupă în principal cu producția și comercializarea de mobilă. Anul trecut a candidat la funcția de președinte al României, iar în această toamnă a vrut să candideze pentru cea de primar al Bucureștiului, însă candidatura lui a fost respinsă de Biroul Electoral Central din cauza unor probleme legate de semnăturile strânse.

În primăvară, Viorel Cataramă a fost implicat într-un scandal, după ce a hotărât să se infecteze voluntar cu noul coronavirus, pentru a demonstra că virusul nu este letal. Viorel Cataramă a precizat că el crede că acest virus există, dar este adeptul ideii de imunizare în grup. Viorel Catramă s-a ales și cu un dosar penal pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor după ce a mers în Bărbulești, o localitate carantinată, încercând astfel să se infecteze cu noul coronavirus.