Cum a primit Pavel Stratan vestea că fiica lui se va căsători cu Edward Sanda? Artistul a dezvăluit ce sentimente l-au încercat, cu ochii în lacrimi: "Eu m-am gândit să fie cum a fost la mine, la părinții mei"

Pavel Stratan a dezvăluit cum a primit vestea că fiica lui, Cleopatra, are de gând să îmbrace rochia de mireasă, la doar 19 ani. Artistul a mărturisit că decizia celor doi îndrăgostiți nu a fost deloc una neașteptată, ci dimpotrivă, știa toate amănuntele.

"N-am avut nicio reținere, totdeauna am avut încredere în Cleopatra"

Pavel Stratan a povestit că are o relație foarte bună cu fiica lui și știe aproape totul despre ea. De aceea, solistul a declarat că a avut foarte mare încredere în Cleopatra în momentul în care a hotărât să se căsătorească cu Edward Sanda și nu i-a trecut niciodată prin minte că cei doi s-au grăbit. Mai mult, artistul a considerat că nu trebuie să intervină în deciziile luate de tânără, astfel că nu a dorit să o influențeze în niciun fel: "La mine n-a fost surpriză, pentru că eu multe dintre lucruri le știam. Pe Edi îl cunoșteam. O cunosc foarte bine pe Cleopatra și niciodată nu m-am gândit la lucrul ăsta, când ea o să facă pasul și dacă o să fie devreme sau târziu. Eu m-am gândit să fie cum a fost la mine, la părinții mei.

Important e cum o să se înțeleagă și după asta ce o să fie. Dar când se întâmplă lucrul ăsta, mai puțin contează. N-am avut nicio reținere, totdeauna am avut încredere în Cleopatra și totodată mă temeam de lucrul ăsta, să nu intervin cu ceva, să nu îi spun vreo părere Cleopatrei, să-i spun cum văd eu lucrurile, s-o influențez. Pentru că, câteodată, părinții fac greșeala asta. Părinții întotdeauna vor binele copilului. Eu pe Cleopatra am educat-o de mică și toate lucrurile frumoase și bune i le-am spus de mică, nu atunci, înainte să se căsătorească. Atâta încredere am avut în ea, încât în momentele acelea nu trebuia să îi spun ceva, ca s-o influențez.", a declarat Pavel Stratan, în cadrul emisiunii găzduite de Rodica Ciorănică.

Cleopatra Stratan, declarații emoționante despre tatăl ei

Cleopatra Stratan a mărturisit că îi va fi veșnic recunoscătoare tatălui ei pentru legătura strânsă pe care o au, dar și pentru tot ceea ce a învățat-o, încă din primii ani de viață. Artista a dezvăluit că Pavel Stratan a fost cel care i-a făcut cunoștință cu actualul ei soț, ba mai mult, bărbatul a anticipat chiar și relația dintre ei, care s-a dezvoltat până la căsătorie: "El (n.r. tatăl ei) a fost lângă mine în absolut orice moment al vieții mele, în orice întâmplare. Cu el m-am consultat înainte de a lua orice decizie. Și acum fac la fel și o să fac la fel mereu, toată viața. El m-a ajutat și el a fost martorul evenimentului în care l-am cunoscut pe Eduard, pe soțul meu, pentru că datorită lui am ajuns la București în ziua aceea. Datorită lui l-am întâlnit la studio și datorită lui am început toată povestea de dragoste, pentru că el a fost omul ăla care a anticipat toată relația noastră.

El și-a dorit ca noi doi să fim împreună. Datorită lui am ajuns să ne apropiem și să ne căsătorim, într-un final. Tata e eroul meu. Și după el urmează și Edi, și fratele meu, Cezar. Ei trei sunt cei mai importanți bărbați din viața mea, cărora o să le mulțumesc pentru absolut orice. Pentru el n-a fost nimic șocant (n.r. decizia căsătoriei). Doar s-a bucurat odată cu noi, așa cum a făcut-o și mama mea și părinții lui Eduard. Tata știe tot despre mine. Eu am crescut lângă el, sub ochii lui. Câteodată el mă înțelege și fără să spună ceva.", au fost declarațiile Cleopatrei Stratan, care l-au făcut pe tatăl ei să lăcrimeze.