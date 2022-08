Cum a reacționat Alexandra Stan, după ce un afacerist însurat i-a propus să fie amanta lui: „Nu știu dacă e pe bune sau nu”. Artista a împărtășit totul cu fanii ei

In articol:

Unui om de afaceri, cu businessuri în domeniul transportului, i s-au aprins călcâiele după Alexandra Stan, iar asta nu este deloc de mirare, căci artista se clasează cu succes în topul celor mai frumoase și apetisante femei din România.

Totuși, există un impediment care ar putea sta în calea relației pe care bărbatul și-o dorește și anume verigheta de pe deget. Afaceristul a fost sincer încă din prima clipă în care a abordat-o pe vedetă și i-a mărturisit că are soție acasă. Fără să stea prea mult pe gânduri, Alexandra Stan a făcut public mesajul primit de la admiratorul ei și i-a răspuns pe InstaStory!

Ce i-a transmis Alexandra Stan afaceristului însurat care a abordat-o pe rețelele de socializare

În urmă cu puțin timp, blondina s-a trezit un mesaj de la un admirator, dar nu unul oarecare, ci unul care își dorea o relație cu ea. Bărbatul și-a făcut o mică descriere, pentru ca aceasta să poată să-și facă o idee despre el, ba chiar a fost sincer din prima clipă și după ce i-a dezvăluit că este antreprenor în domeniul transportului, i-a mai mărturisit și că are soție acasă.

Bai mai mult, acesta a „învățat-o” pe Alexandra Stan cum ar putea să facă să ia legătura cu el în așa fel încât partenera lui de viață să nu bănuiască nimic.

„Bună. Hai să începem cu dreptul. Eu sunt Alex, 38 de ani, București, puțin căsătorit. Conduc ceva companii în domeniul transportului. Locuiesc în zona de nord, firma o am la periferie unde am și garajul mașinilor. Pe scurt că nu îmi place vrăjeala. Uite care e treaba, ești superbă și aș vrea să ne cunoaștem. Dacă tu consideri că merită să continuăm discuția, ar fi o plăcere. Îți poți face și un cont fals și o continuăm acolo. O zi bună”, i-a scris afaceristul însurat Alexandrei Stan.

Ei bine, artista nu a stat prea mult pe gânduri și a postat mesajul pe contul ei de Instagram, acolo unde l-au citit toți urmăritorii ei. De asemenea, vedeta a decis să-i răspundă pe InstaStory omului de afaceri și a transmis: „Nu știu dacă e pe bune sau nu, dar dacă e, să-ți fie rușine! Mi-e scârbă, sincer”, a fost răspunsul ferm al Alexandrei Stan.

Alexandra Stan: „ Să zică mersi că nu am pus contul lui acolo să vadă nevastă-sa”

Artista s-a gândit ca, pe viitor, dacă va mai primi astfel de mesaje să le dezvăluie și identitatea celor care se dau la ea, mai ales dacă sunt însurați. De data aceasta, Alexandra Stan a ales să nu-i publice numele așa-zisului om de afaceri care i-a dat mesajul amintit mai sus.

„N-am mai primit niciodată o chestie de genul ăsta. Eu înțeleg, sunt sexy, mi se văd sfârcurile, una alta, îți place de mine, mă apreciezi. Băi, dar să și spui că ești un pic căsătorit, pe bune frate? Să zică mersi că nu am pus contul lui acolo să vadă nevastă-sa, că poate mă urmărește săraca femeie. Cred că așa ar trebui să fac. Eu mă gândesc că taică-miu are telefon și mai stă pe Facebook și să-i scrie chestii de genul ăsta, poate mă și știu cu ea.(...) Nu înțeleg aia cu transportul. Adică, gen, omul are bani și e ok că e puțin căsătorit. Nu vreți să știți cât de tare m-am enervat”, a mai spus Alexandra Stan pe Instagram.