Cum a reacționat Bianca Drăgușanu când a văzut prima ei poză ca model: "Carcasa era bună și atunci. Cred că aveam 20 de ani atunci"

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai sexy femei din România. Diva arată beton și a fost criticată, dar și admirată pentru operațiile estetice.

Frumoasa blondină arată super și a comentat prima ei fotografie ca model!

Imaginea i-a fost arătată de către George Tănase, în noua lui emisiune de pe YouTube, iar blondina a dezvăluit că avea 18 – 20 de ani la acel moment.

Cum a reacționat Bianca Drăgușanu când a văzut prima ei fotografie ca model

George Tănase a avut-o ca invitată pe Bianca Drăgușanu în ultima ediție de Zig Zag, acolo unde i-a arătat și una dintre primele ei fotografii ca model. Superba blondină a avut o reacție savuroasă și chiar a mărturisit că era pe la 18 – 20 de ani când a realizat imaginea.

"Carcasa era mișto de pe atunci, dar acum am îmbunătățit-o.(...) Cu totul îmbunătățită! Upgrade! Am fost întotdeauna o fată inteligentă și am știut ce să fac ca să fiu bine!", a dezvăluit blondina.

Bianca avea cont de Hi5 și recunoaște că, deși erau la mare modă pseudonimele, ea a preferat să își folosească numele real pe celebra rețea socială.

"Cred că aveam 20 de ani. 18 – 20 de ani, eram la un bazin olimpic de prin Hunedoara și era pusă pe Hi5. Nici măcar nu era Facebook. Da, aveam numele meu real pe Hi5. Am știut că sunt șmecheră și sunt tare și eram doar cu numele meu. Dacă mai cauți acum pe Google cred că îmi găsești pozele astea", a povestit Bianca, în emisiunea lui George Tănase.

Bianca Drăgușanu și George Tănase, în platoul Zig Zag [Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Drăgușanu a dat nas în nas cu un hater la estetician

Diva a dezvăluit că deși are foarte mulți oameni care o critică și o urăsc, este conștientă că mulți dintre ei se și prefac. Bianca a povestit un episod interesant, petrecut în trecut, atunci când a dat nas în nas cu o persoană care o critica în online în fața ușii esteticianului ei.

" Mă duceam să mă injectez la doctorul meu și chiar era un personaj care insista în comentarii și spunea despre mine că mi-am făcut buzele, că arăt că fac și a venit la doctorul meu, cu poza mea și am întâlnit-o pe hol.

A fost greu de recunoscut, dar doctorul meu mi-a confirmat.(...) Era din grupul acela care toți au ceva de comentat despre mine: că sunt operată, că sunt artificială, că sunt plastic. Venise cu poza mea în telefon, la doctorul meu și a început să spună că așa vrea buzele și ochii", a povestit Bianca.

Vedeta de televiziune este conștientă că cei mai mulți dintre cei care o urăsc în mediul online sunt, de fapt, fanii ei înfocați care însă nu își asumă.

"Majoritatea care vorbesc nașpa despre mine mă admiră. Practic sunt un fel de fanii mei ascunși. Sunt mai fani decât fanii mei, pentru că ăștia își fac timp să te caute, să îți dea comentarii și să facă milioane de instagramuri false", a mai adăugat frumoasa vedetă.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spune Bianca Drăgușanu despre haterii

Fire asumată și directă, așa cum ne-a obișnuit, Bianca Drăgușanu a vorbit și despre haterii pe care îi are și mai ales despre modul în care aceștia o critică pe vedetă.

" Am hateri fără număr, dar nu ar fun fără ei. Îmi dau seama cât de importantă sunt și acum, după atâta vreme. După atâta timp, dacă intri într-un context cu mine și dai cu hate ești băgat în seamă.

Dacă dai cu love și floricele nu prea te ia lumea în seamă, dar dacă zici ceva nasol imediat ai devenit un nume dintr-o propoziție, dar propoziția mă vizează direct pe mine, pentru că altfel nu ai fi în propoziție", a mai precizat Bianca Drăgușanu.

