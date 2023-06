Cum a reacționat fiul Mariei Constantin, când a aflat că mama lui se căsătorește. Adevărul despre relația pe care adolescentul o are cu Robert Stoica: "Evită cât se poate lucrul acesta, este o asemănare"

In articol:

Maria Constantin se va căsători în curând cu Robert Stoica și pune la punct ultimele detaliile pentru marele eveniment. Vedeta a povestit cum se înțelege fiul ei cu viitorul ei soț și ce asemănare există între cei doi.

Cum se înțelege fiul Mariei Constantin cu logodnicul ei

Maria Constantin a povestit într-un interviu recent că fiul ei, Codrin, are o relație foarte bună cu Robert Stoica, bărbatul care îi va deveni soț. Chiar dacă adolescentul își petrece timpul mai mult cu tatăl și cu bunicii, artista spune că ea și micuțul au o legătură specială. Ba mai mult, băiețelul pare că îl consideră deja și pe logodnicul vedetei parte din familie, căci, spune Maria Constantin, este foarte entuziasmat cu privire la nuntă.

„Da, chiar da. (n.r. fiul ei are o rela ț ie bun ă cu viitorul ei so ț) E un copil foarte ascult ă tor, foarte bine educat. O mare parte din educa ț ia aceasta se datoreaz ă tat ă lui ș i bunicilor lui pentru c ă ei stau î n permanen ță cu el. Eu î ncerc s ă completez, tot timpul, cu a merge î n vacan ță, î i prezint ș i partea frumoas ă la plimb ă ri. Î ntr-adev ă r, timpul nu î mi permite, mai mereu sunt pe drumuri ș i nu pot s ă stau î n permanen ță cu el. Dar el oricum ș tie c ă î l iubesc din tot sufletul, este un copil foarte cuminte. Î ntr-adev ă r, nici nu ar avea de ce s ă nu se î n ț eleag ă, Robert este foarte lini ș tit, ru ș inos, nu î i place s ă apar ă, evit ă cât se poate lucrul acesta. A ș a este ș i fiul meu, deci este o asem ă nare!”, a declarat Maria Constantin pentru Ego.ro.

Maria Constantin, declarații despre al doilea copil

Vedeta își dorește să aibă un al doilea copil, însă în urma unor analize a descoperit că are câteva probleme și nu știe dacă poate să mai devină mămică. Cu toate acestea, a mărturisit că lasă totul pe mâna lui Dumnezeu și nu exclude total această posibilitate.

„Eu am spus de foarte multe ori, mi-a ș dori, doar c ă ș i prima oar ă, î nainte s ă r ă m â n î ns ă rcinat ă ș i s ă î l am pe Codru ț, pe fiul meu, am f ă cut tratamente pentru lucrul acesta, este destul de dificil. Poate dac ă Dumnezeu vrea ș i se î nt â mpl ă o minune, ș tiu c ă asta este strict cu voia Domnului. Mi-am f ă cut toate analizele, ș tiu c ă am ceva probleme ș i atunci nu ș tiu c â t pot s ă sper la o alt ă sarcin ă. Mi-a ș dori din suflet, dar cum o s ă vrea Dumnezeu! Oricum, am un copil, este OK!”, a spus Maria Constantin, potrivit Ego.ro.