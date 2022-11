Cum a reacționat mama Geta, după ce Culiță Sterp nu a fost plătit în Madrid. Vestea nu i-a picat deloc bine: „Iar nu ți-ai luat banii! Ce ai pățit? Atâția bani ai pierdut”

In articol:

Culiță Sterp este un artist foarte apreciat de români. Iată că și oamenii din diaspora îl iubesc pe cântăreț, așa că îl invită să cânte la evenimente care au loc peste hotare.

Totuși, evenimentul din Spania care trebuia să fie unul fericit s-a transformat într-un incident foarte neplăcut pentru Culiță Sterp.

Culiță a avut parte de un eveniment cu peripeții în străinătate. [Sursa foto: Captură foto]

Culiță, și fără bani și cu microfonul furat

Totul s-a petrecut recent, când Culiță Sterp a fost antamat de o doamnă din Spania pentru a cânta la un botez organizat la Madrid.

Culiță a acceptat invitația, însă nici prin cap nu i-a trecut ce a urmat.

După ce a început petrecerea, Culiță a aflat că la aceeași locație se mai desfășura un eveniment.

În pauză, artistul a fost invitat să cânte și acolo, așa că a acceptat. Când a revenit însă în fața invitaților de la botezul pentru care a mers la Madrid, acesta a avut parte de o surpriză foarte neplăcută.

Culiță a început să cânte o piesă, moment în care o femeie s-a apropiat și i-a luat microfonul de mii de euro din mână.

De asemenea, artistul a rămas și fără banii pe care trebuia să îi încaseze. Singura plată pe care a primit-o cântărețul a fost avansul achitat anterior evenimentului.

„La mine în contract, pentru că am contract cu ea, scrie, prestatorul de servicii, adică eu, este obligat să își facă programul cu excepția pauzei dintre programe. Eu nu eram obligat să fiu acolo în pauzele dintre programe, scrie și în contract, oamenii nu știu chestia asta. O să o acționez în instanță pentru ce a făcut ea. Zici că era bărbat, voia să ne bata. Eu cred că mă voia pentru ea, nu pentru botez. Noi ne-am luat doar un avans nesemnificativ. Au fost oamenii să își ia instrumentele și l-a luat pe Andrei, băiatul cu clarinetul și l-a înjurat. Îmi pare rău că nu am prins tortul. Nu am mai vrut să cant și jos că o dădea în amenințări. Atunci, am zis să mergem la hotel. Ea voia să se răzbune pe noi”, a dezvăluit Culiță la un post TV.

Mama Geta [Sursa foto: Captură foto]

Mama Geta, reacție după ce Culiță nu a fost plătit pentru cântare

Și Mama Geta a aflat ce a pățit celebrul său fiu. Aceasta este foarte supărată, pentru că nu înțelege de ce a trecut Culiță prin această tărășenie.

„Draga de ea, ce să zică, mă, dragul mamii, iar nu ți-ai luat banii! Ce ai pățit? Atâția bani ai pierdut, acuma.../Ce să fac, mama, anul asta a fost pe pierderi! Nu mi s-a întâmplat niciodată în 5 ani de zile, trebuia să pățesc și asta.”, a spus mama lui Culiță Sterp.