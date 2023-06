Cum a reacționat mama lui Nicu, atunci când Bella Santiago i-a pășit pragul casei? Ies la iveală noi detalii despre relația celor doi: "Mi-a spus că se însoară cu o filipineză" | EXCLUSIV

In articol:

Bella Santiago și Nicolae Ionuț Grigore, Nicu, așa cum îi spune toată lumea, s-au cununat religios la Mânăstirea catolică Ciofliceni, din Snagov. La intrarea în biserică, Bella a cântat o melodie compusă pentru soțul ei, emoționând toată familia și prietenii prezenți la ceremonie.

Mama lui Nicu, adevărul despre relația cu nora ei, Bella Santiago

Alături de ei au fost și nașii, Clarice și Traian Zanfir, care au mărturisit că au așteptat cu nerăbdare acest moment și că se bucură să le fie părinți spirituali. La ceremonie am surprins-o și pe fiica Bellei, Kescielle, cuprinsă de emoții, care a declarat că a visat această zi și a rămas surprinsă de cât de frumoasă este mama ei. Cei doi au făcut nunta într-o locație elegantă de lângă București. Asta după ce în aceeași zi, cei doi s-au cununat religios la Mânăstirea catolică Ciofliceni, din Snagov. La petrecere, Bella Santiago a purtat o altă rochie de mireasă, față de cea din biserică, o ținută în care să poată dansa. La petrecere au participat, rude, prieteni, dar și colegi de-ai Bellei Santiago. Printre aceștia s-au aflat Oana Roman cu fiica ei, Tavi Colen, Adi Cristescu, care a și cântat, dar și Liviu Vârciu, care a întreținut atmosfera.Bella și soțul ei au început petrecerea cu dansul mirilor, în aplauzele tuturor.

Mama lui Nicu a stat de vorbă cu noi și ne-a mărturisit cum se înțelege cu nora ei. Aceasta ne-a mărturisit ce reacție a avut atunci când fiul ei i-a spus că se însoară cu o filipineză.

"Nicu mi-a spus <Mami, să știi că eu mă însor și îți aduc o filipineză>. I-am spus că da, dacă el e fericit și îl iubește să o aducă. Nu i-am spus absolut nimic. Când am văzut-o frumoasă, caldă, deosebită. Eu un copil cu care nu ai cu cine te certa, nu ai ce să reproșezi. E un copil extraordinar, cu suflet mare. Ce a vrut copilul, ce i-a plăcut, ne-a plăcut și nouă. Fericirea e a lor. Eu mă bucur și sunt mult mai fericită ca ei, când îi văd fericiți. Pentru mine e cea mai mare fericire că ei se iubesc și că sunt bine, efectiv. Nicu e sufletul meu. Sufletul meu sunt toți trei, fiindcă am trei, dar Prâslea, cel mai mic, e cel mai iubit, cu el am vrut să stau până la urmă și nu o să îmi pară rău niciodată, fiindcă sunt foarte fericită alături de ei, sper să îmi lungesc viața. Îi sfătuiesc ca în relația lor să fie înțelegere și să îmi facă o fată și un băiat, cât trăiesc, să îi mai cresc și pe ei și să fie fericiți.", a declarat mama lui Nicu.

Bella Santiago a intrat cântând în biserică, la cununia religioasă

Bella Santiago a ales să facă un moment special la nunta ei și anume să transforme cununia religioasă într-un moment memorabil. Artista a intrat în biserică cântând o piesă compusă special pentru soțul ei. Nicu s-a emoționat și a rămas fără cuvinte.

"Bella: Când s-a deschis ușa, am zis că chiar nu vreau să mă uit în față, să îl văd pe soțul meu, pentru că încep să plâng. Într-un moment, am zis, hai că mă uit la el și nu am mai văzut unde e. Nu-l găsisem și în capul meu era unde e soțul meu. Până la urmă l-am văzut sus acolo și am prins curaj să cânt până la capăt, ca să înțeleagă ce mesaj vreau să îi transmit.

Nicu: Când am văzut-o pe Bella, am simțit emoție. O foarte mare emoție. Îmi venea să plâng, dar m-am abținut cât am putut.", au mărturisit cei doi, la WOWnews.

