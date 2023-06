S-a aflat! Dan Petrescu va pleca de la CFR Cluj la sfârșitul acestui sezon! Cu cine vrea Ioan Varga să îl înlocuiască

In articol:

Dan Petrescu va părăsi banca tehnică a CFR-ului la sfârșitul acestui sezon, deși mai are un an de contract cu ardelenii.

Dan Petrescu va pleca de la CFR Cluj la sfârșitul acestui sezon

Mai mult, Ioan Varga, patronul clubului, i-a găsit deja înlocuitor!

Situația lui Dan Petrescu la CFR Cluj a fost una instabilă în ultima vreme. Zvonurile spuneau că „Bursucul” va pleca de pe banca tehnică a echipei clujene, însă acestea au fost infirmate atât de Dan Petrescu, cât și de oficialii clubului CFR Cluj. Însă, acum se pare că e totul clar! Potrivit digisport.ro, „Bursucul” și Ioan Varga ar fi bătut palma pentru o despărțire amiabilă, fără plata clauzei unilaterale de reziliere.

Citește și: Cutremurător! Messi și Mbappe, în stare de șoc! Colegul lor de la PSG a fost lovit de cal și este intubat pe un pat de spital! „E la terapie intensivă, nu e conștient. Următoarele 48 de ore, decisive”

Astfel, deși mai are un an de contract cu ardelenii și a calificat echipa în preliminariile Conference League, Dan Petrescu va pleca de la CFR și va fi lipsit de plata celor 400.000 de euro, stipulați în contract în cazul în care o parte ar dori să rupă unilateral acordul semnat. Sursa citată mai scrie că anunțul oficial ar urma să fie făcut în următoarele zile.

În ceea ce privește viitoarea echipă pe care Dan Petrescu ar urma să o antreneze, zvonurile spun că acesta ar fi primit oferte atât din China, cât și din Japonia și Coreea de Sud.

Dan Petrescu pleacă de la CFR Cluj [Sursa foto: Profimedia]

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Citește și: PSG, pierderi uriașe după anunțul plecării lui Leo Messi! Câte persoane au renunțat să mai urmărească clubul pe cea mai populară rețea socială din lume

Cu cine vrea Ioan Varga să îl înlocuiască pe Dan Petrescu

Ioan Varga îl va lăsa pe Dan Petrescu să plece de la club fără să plătească clauza de 400.000 de euro stipulată în contract. Mai mult, patronul clubului i-ar fi găsit deja și înlocuitor. Este vorba despre Cristiano Bergodi, antrenorul italian în vârstă de 58 de ani care a câștigat Cupa României cu Sepsi.

Tehnicianul tocmai ce s-a despărțit de clubul covăsnean, motivând la ultimul meci ca antrenor la Sepsi că are nevoie de o nouă provocare: „Plec pentru că am nevoie de o nouă provocare. Am simțit că am dat totul. Am încredere în ceea ce fac. Nu e nimic, nu m-am certat cu nimeni.”, a declarat Bergodi, citează sursa de mai sus. De altfel, Cristiano Bergodi nu este străin de CFR Cluj, întrucât antrenorul italian a mai pregătit gruparea ardeleană în perioada octombrie 2006- mai 2007. În cele 24 de meciuri petrecute pe banca tehnică a CFR-ului, clubul a obținut 15 victorii, 4 remize și 5 eșecuri.

Citește și: S-a aflat totul! Ce făcea Gică Hagi la petrecerile cu băutură și femei date de Nicu Ceauseșcu! Serghei Mizil a ”dat” din casă! ”Se culca devreme”

Cum arată cifrele lui Dan Petrescu în cele trei mandate la echipa clujeană

Dan Petrescu și-a început primul mandat la CFR Cluj în iunie 2017 și a durat până în iunie 2018.

Citeste si: „Eu așa mi-am găsit metoda.” Emilia Ghinescu a reușit să slăbească vizibil. Câte kilograme a pierdut artista- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 iunie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cristina Ciobănașu, detalii neașteptate din viața sa. Ce a simțit când a fost adoptată de Ruxandra Ion: "Eu nu am realizat cu ce vine asta la pachet. M-am mutat în casa unor oameni pe care nu îi cunoșteam"- radioimpuls.ro

În acest interval, echipa clujeană a jucat 47 de meciuri în care a obținut 28 de victorii, 13 egaluri și 6 eșecuri. Cel de-al doilea mandat al tehnicianului în Gruia a început martie 2019 și a durat până în noiembrie 2020. În acest interval, ardelenii au jucat 74 de meciuri în care au obținut 39 de victorii, 17 egaluri și 18 eșecuri, notează digisport.ro.

Cel de-al treilea mandat al „Bursucului” a început în august 2021 și va continua până când tehnicianul va anunța oficial plecarea de la CFR. În acest mandat, echipa sa a jucat 103 de meciuri în care a obținut 55 de victorii, 21 de egaluri și 27 de eșecuri.

De-a lungul carierei sale, Dan Petrescu a mai pregătit în străinătate echipe precum: Kayserispor, Jiangsu Suning FC, Al-Arabi SC, FC Dinamo Moscova, Kuban Krasnodar și Guizhou Hengfeng.

Sursa: digisport.ro