Cum a reacționat soțul Georgianei Lobonț când și-a dat seama că artista îl filma pe ascuns? S-a întâmplat imediat după ce au apărut la TV: „Îmi dai contractul, banii și apoi. Ai grijă”

Soțul Georgianei Lobonț a șters cu buretele declarațiile despre divorț. Dacă în urmă cu câteva zile Rareș Ciciovan confirma zvonurile despre despărțire, acum pare că mariajul său și al artistei merge mai bine ca oricând.

După ce au apărut împreună la TV, cu zâmbetul pe buze, cântăreața și tatăl copiilor ei au vrut să petreacă timp în doi. Iată cum și-a filmat Georgiana Lobonț soțul și ce declarații i-a făcut, în fața camerei de filmat!

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, gesturi tandre după zvonurile divorțului: "Mamă, mamă, ce soț frumos"

Speculațiile pe seama divorțului dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan sunt pe cale să ia sfârșit. După ce a apărut împreună cu tatăl copiilor ei la TV, artista a ținut să împărtășească cu cei care o urmăresc în mediul online și câteva momente din intimitate. Ea și Rareș Ciciovan au ieșit să ia masa în doi la restaurant, iar cântăreața nu s-a ferit să-și complimenteze soțul:

"Georgiana Lobonț: Mamă, mamă, ce soț. Ce soț frumos.

Rareș Ciciovan: Mă filmezi?

Georgiana Lobonț: Eu te filmez, da.

Rareș: Prima dată trebuie să-mi dai contractul, banii și apoi mă filmezi. Ai grijă. Nu accept.

Georgiana Lobonț: Asta este locația noastră preferată.

Rareș Ciciovan: Am venit să ne facă bucătarul un spectacol culinar. Noi nu mâncăm, noi doar privim.

Georgiana Lobonț: Eu astăzi mănânc, credeți-mă că mor de foame.

Rareș Ciciovan: Georgiana mănâncă mult, oricum. Am probleme cu ea cu greutatea, dă în obezitate.", a fost discuția celor doi, publicată de artistă pe contul personal de Instagram.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan [Sursa foto: Instagram]

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan s-au filmat în ipostaze surprinzătoare

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan nu numai că au dat uitării orice zvon legat de divorț. Cei doi își exprimă din ce în ce mai des sentimentele în mediul online, iar de curând au filmat și un videoclip împreună, pentru noua piesă pe care artista a lansat-o în urmă cu câteva zile. Imaginile cu ei în dormitor, în ipostaze surprinzătoare, au făcut furori pe internet:

"Rareș Ciciovan: Am filmat într-o cabană a prietenilor. Prietenul nostru de la Vălișoara.

Georgiana Lobonț: Dormitorul era chiar acolo, foarte frumos peisaj, în realitate se vede și mai frumos. Am filmat în 5 ore videoclipul, piesa era deja înregistrată. Ne bucurăm că piesa a venit la momentul potrivit și am simțit că este un stil nou, pe care eu nu l-am mai abordat. Am zis că dacă lansăm piesa asta, o ducem și pe ea unde trebuie.

Rareș Ciciovan: Erau în text niște expresii mult mai siropoase. Am făcut și scene siropoase.

Georgiana Lobonț: Pentru prima oară, da.", au declarat Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan în direct, la TV.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan [Sursa foto: Captură video]