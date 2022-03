Cum a reușit Bianca Drăgușanu să slăbească 30 de kilograme în 6 luni! Blondina regretă decizia luată: „Ce am făcut nu recomand la nimeni”

In articol:

Bianca Drăgușanu se numără printre cele mai tunate vedete de la noi din țară. Acum are o talie de viespe și forme foarte voluptoase, însă nu a fost mereu așa. În perioada adolescenței avea probleme cu greutatea, însă a reușit să slăbească zeci de kilograme apelând la o dietă invetată chiar de ea, dar pe care nu o recomandă nimănui, pentru că, ulterior, i-a adus foarte multe probleme de sănătate.

Bianca Drăgușanu are acum 40 de ani, însă arată mult mai bine decât arăta la 18 ani. Diva a făcut foarte multe sacrificii în lupta cu kilogramele în plus, însă a reușit să iasă învingătoare în final. De la 90 de kilograme, blondina a reușit să slăbească mai mult de 30 de kilograme în 6 luni.

„Am făcut eforturi foarte mari să ajung în forma fizică de acum. Am ţinut regim. Aveam în jur de 90 de kilograme. Cred că a fost o dereglare hormonală. De la 17 ani, până pe la 20 am fost mai pufoasă. Terminam liceul şi eram cea mai masivă persoană. Eram un munte de om. Bătălia cu kilogramele a început în sufletul meu. Nu mă mai simţeam confortabil.

În 6 luni am dat peste 30 de kilograme. Ce am făcut nu recomand la nimeni. Am ţinut o dietă pe care am inventat-o singură. Mergeam zilnic la stadion, urcam 300-400 de scări, dădeam ture de teren cu celofan şi trening pe mine, la 40 de grade, făceam abdomene… Atât de tare alergam câteodată încât efectiv îmi venea să urlu de durere. Mâncam foarte puţin. Nu săream niciodată peste micul dejun, nu o fac nici astăzi. Mi-am distrus şi stomacul în perioada aceea”,

a mărturisit Bianca Drăguşanu în cadrul unei emisiuni.

Bianaca Drăgușanu nu mai ține diete stricte

Dacă atunci când era mai tânără avea zile în care mânca doar o legumă pe zi și făcea foarte multe sacrificii pentru a avea o siluetă suplă, acum Bianca Drăgușanu nu poate trăi fără să mănânce corespunzător. Acum este foarte atentă la calitatea mâncării și nu mai este adepta dietelor stricte, care o ținueau îndometată zile întregi.

Mai mult decât atât, Bianca Drăgușanu recunoaște că atunci când pleacă în vacanțe își dă voie să se răsfețe cu cele mai sofisticate preparate, fără să își impună limite.

„Am trecut și prin diete, am trecut și prin faza când măncam o cireașă sau o roșie pe zi, acum dacă nu mănânc nu pot să-mi duc sarcinile la bun sfârșit, nu pot să fac sală, nu pot să fac sport. Nu am de unde să-mi iau energia dacă nu mănânc, mi se pare esențial să mănânci cât să trăiești, dar am perioade când plec în vacanțe unde mănânc că îmi place să mănânc”, a spus Bianca Drăgușanu.

Cu toate că mănâncă tot ce îi poftește inima, Bianca Drăgușanu încearcă să evite pe cât posibil câteva alimente pe care le consideră cele mai nocive atunci când vine vorba de silueta de vis. Mai exact, diva evită cu desăvârșire să consume zahăr și sare.