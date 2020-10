Actorul Jean-Claude Van Damme a salvat de la moarte sigură o căţeluşă chihuahua de trei luni. Patrupedul, pe nume Raya, a fost expediat din Bulgaria în Norvegia către noii stăpâni, însă a fost confiscat de autoritățile norvegiene, pentru că avea un pașaport fals. Astfel, cățelușa urma să fie eutanasiată, după ce Bulgaria a refuzat să o primească înapoi.

Disperat, proprietarul cățelușei, Alexei Iversen, a lansat o petiție, care a atras atenţia actorului belgian. Van Damme a decis să ia inițiativa și a lansat mai multe apeluri pe toate conturile sale de social media, unde a implorat autoritățile bulgare să primească patrupedul înapoi.

În imagini apare faimosul actor, care își ține propriul cățel în brațe, lucru care i-a înduioașat pe bulgari. Astfel, Van Damme a reușit să salveze cățelușa, care va fi repatriată și dată spre adopție.

Petiția lansată de proprietarul Rayei, în care cerea autorităților norvegiene și bulgare să-și reconsidere poziția și să salveze viața câinelui, a fost apoi distribuită de Van Damme pe rețelele sociale, unde are milioane de fani.

Please, sign this @Change petition and help me save a puppy https://t.co/yTxPuXzk3X