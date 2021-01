Medicamentul ”minune” pentru COVID-19 de la clinica lui Gigi Becali, făcut praf de specialiști! ”E doar placebo”! Latifundiarul susține că tratamentul este ”prea ieftin” și de aceea nu e folosit

In articol:

Gigi Becali are la clinica lui un medicament-minune, care în prezent nu se mai găsește în altă parte, în România.

Anamaria Prodan s-a vindecat la clinica lui Gigi Becali

Este vorba despre Ivermectină, despre care specialiștii vorbeau în termeni laudativi la începutul pandemiei. Între timp, aceeași specialiști par să se fi răzgândit.

Becali se laudă că tratamentul de COVID-19 de la clinica lui este unic în România și că a reușit să-i vindece, printre alții, pe: Anamaria Prodan, Ioan Niculae, Leo Grozavu sau tatăl lui Marius Șumudică.

”Eu am doctori la clinica mea pe care i-am adus de afară, studiau în străinătate. Sunt români și le dau 4.000-5.000 pe lună. Ei mi-au spus desppre aceste tratamente pentru că se făceau studii pe afară.. Cel mai bun este ivermectina. Se găsește doar la mine, acum în România. E din Ucraina, dar nu îl aduc ei. Îl cumpăr aici. Eu am ivermectină ser, ivermectina pastilă e slabă (...). Este și ieftină, cum ai vindeca un om cu 10 lei. Am 40.000-50.000 de flacoane în vamă și nu îmi dau voie să intre în România, nu am primit aprobare scrisă de la Ministerul Sănătății”, a declarat Gigi Becali.

În aprilie 2020, cercetătorii spuneau că medicamentul e eficient în lupta împotriva COVID-19

În aprilie 2020, cercetătorii de la Universitatea Monash din Melbourne, Australia, au testat Ivermectină, o substanță folosită pentru deparazitare, care omoară păduchii și tratează scabia, pentru tratarea COVID-19.

Acum, s-au răzgândit: ”E doar efect placebo”

Conform Mediafax , rezultatele au fost uimitoare: în condiții de laborator, virusul a fost anihilat în 48 de ore cu ajutorul acestei substanțe. Medicamentul este unul aprobat de OMS încă de la descoperirea lui, în 1975 și a fost văzută ca

Între timp, specialiștii s-au răzgândit: ei nu mai recomandă Ivermectina, folosită deja la scară largă de la începutul pandemiei în țări precum: Brazilia, Franța, Africa de

Sud sau Coreea de Sud. Publicația France 24 a publicat un articol săptămâna trecută în care specialiștii susțin că medicamentul cu pricina nu ar avea un efect semnificativ în tratarea COVID-19.

”Din studiile efectuate până în prezent pe pacienți, Ivermectina nu reprezintă mai mult decât un efect placebo în termeni de reducere a încărcăturii virale sau de progres clinic. Nu există nici o dovadă că reduce mortalitatea”,se arată într-un comunicat al agenției de medicamente din Africa de Sud, SAPHRA.

Ivermectina a dispărut din farmacii

”Avem nevoie de mai multe teste clinice pentru a fi 100% siguri că acest medicament are efect cu adevărat”, a spus Kim Woo-joo, profesor la Divizia de Boli Infecțioase al Spitalului Universitar din Seoul, pentru AFP.

Becali: ”Ei vor să consume lumea Remedesivir”

Pentru Gigi Becali, lucrurile par să fie mult mai simple : oamenilor le este recomandat un tratament care este mai puțin eficient, doar pentru că este mai scump. ”Când a existat pe piața din România, s-a luat imediat, la început. Acum nu mai există. Am doar eu. Ei vor să consume lumea Remedesivir, pe care au dat zeci de milioane și nu e bun pentru COVID. Ivermectina este cel mai bun tratament, pe lângă arbidol”, a mai spus Gigi Becali.