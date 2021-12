Cum arată astăzi Kim Basinger, actrița care încingea inimile bărbaților în anii ‘90

In articol:

Kim Basinger este o actriță și cântăreață americană, dar și fost fotomodel. Aceasta a fost desemnată „Miss Georgia” în anul 1970, urmând să își înceapă cariera de model la New York.

În același timp, Kim a început să studieze artele dramatice, devenind ulterior una dintre marile actrițe de la Hollywood. Printre filmele de succes în care a jucat se numără și următoarele: „Never say never again”, „The man who loved woman”, „8 Mile” și „L.A. Confidential”, care i-a adus actriței Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar.

La notorietatea celebrei Kim Basinger a contat și mariajul avut cu Alec Baldwin început în anul 1993 și terminat printr-un divorț în anul 2002. Cei doi au o fiică împreună numită Ireland Baldwin.

În tinerețe, Kim Basinger încingea inimile bărbaților, însă iată cum arată în prezent fostul fotomodel!

Cum arată Kim Basinger la 68 de ani

Kim Basinger a împlinit de curând, pe data de 8 decembrie 2021, frumoasa vârstă de 68 de ani.

Simbolul frumuseții al anilor ‘90 nu mai arată deloc la fel. Aparițiile sale grațioase și elegante „au înghețat” parcă, iar asta numai din cauza intervenților chirurgicale, pe care și le-a făcut de-a lungul timpului. Zvonurile spun că de ceva vreme, îndrăgita actriță evită să mai apară în lumina reflectoarelor și se preocupă mai mult de viața privată.

Potrivit tvmania.ro, Kim Basinger ar fi apelat până în prezent la facelifting, blefaroplastie și injecții cu botox. Toate acestea au făcut-o pe fostul model să nu mai aibă nicio expresie facială. Pielea sa este mult prea întinsă, iar oamenii nu mai deosebesc zâmbetul lui Kim de momentele în care este mai tristă.

În tinerețe, Kim Basinger era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood

Presa a scris la un moment dat că această manie de a-și face fel și fel de modificări la nivelul feței, ar fi dobândit-o de la fostul ei partener din filmul „9 1/2 Weeks”, Mickey Rourke.

Kim Basinger era considerată în tinerețe, una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood. Lipsită de operații estetice la vremea aceea, Kim a fost de o frumusețe naturală, răpitoare încă din adolescență. În anul 1970 a fost desemnată „Miss Georgia”, urmând să își înceapă cariera de fotomodel la New York. Kim Basinger a reprezentat sex simbolul anilor ‘90, fiind înzestrată cu pomeniți clar definiți, buze cărnoase, ochi albaștri și o podoabă capilară sublimă. Nuanța de blond a părului alături de celelalte trăsături punea pe jar imaginația bărbaților. Astfel că, fostul său soț, celebrul actor Alec Baldwin nu i-a rezistat și s-a îndrăgostit de actriță pe platourile de filmare, ajungând și la căsătorie.

