Pe Nicoleta și pe Iuliana Luciu le cunoaște toată lumea! Puțină lume știe, însă, cum arată mama celor două surori celebre, Lucica.

Zilele trecute, cu ocazia Crăciunului, Nicoleta s-a fotografiat fericită alături de cea care i-a dat viață și pe care a făcut-o bunică de patru nepoței, în urma căsniciei cu afaceristul Zsolt Csergo. Lucica Luciu a acceptat invitația fiicei mai mari și a savurat împreună cu aceasta un cafe frappe bogat în calorii! Dar ce mai contează bombele calorice în pline Sărbători de iarnă!

Nicoleta Luciu şi soţul ei sunt doborâţi de datorii în afacerile imobiliare

Restanţele s-au mărit cu o sumă uriaşă într-un singur an! Nicoleta Luciu şi soţul ei sunt doborâţi de datorii, după cum reiese din datele de la Ministerul de Finanţe.

Afaceristul Zsolt Csergo, partenerul de viaţă al Nicoletei Luciu, şi-a înfiinţat în 2006 o companie de dezvoltare imobiliară, Fortuna Park SRL, prin care a ridicat un complex rezidenţial în Miercurea-Ciuc, oraşul sau natal. De altfel, Zsolt, Nicoleta şi cei patru copii ai lor locuiesc într-unul din apartamentele complexului.

Pâna în 2010, compania a fost o adevarată gaură financiară pentrui Zsolt, inregistrand mereu pierderi, deficitul total fiind de aproximativ 765.000 de euro în primii 5 ani de activitate. (vezi cum a fost Nicoleta Luciu snopită în bătaie) Apoi, dupa ce firma a început să vândă apartamentele din complexul rezidential, s-a înregistrat şi profit, din 2011 şi până în 2014, castigul total al companiei lui Zsolt fiind de aproximativ 2,3 milioane de lei, adica 500.000 de euro. In 2015, firma a bifat o scadere majora, profitul fiind de doar 91.746 de lei, adica 20.000 de euro. În 2016, in principal din cauza faptului ca firma acestuia a inceput sa ridice alte complexe rezidentiale, compania imobiliara a lui Zsolt a bifat o pierdere de 572.269 de lei (125.000 de euro). În 2017, a bifat cel mai mare profit de la infiintare, de 2.754.334 lei, adica aproximativ 600.000 de euro, iar în 2018 s-a depăşit recordul, profitul fiind de 2.993.517 lei. Nicoleta Luciu şi soţul ei sunt doborâţi de datorii. Restanţele au crescut de la 1,3 milioane la 2,1 milioane de euro În ciuda profiturilor consistente din 2017 şi 2018, firma lui Zsolt are mari probleme cu datoriile, majoritatea la furnizori de materiale, dar şi la firma de construcţii care a ridicat complexul. În 2007, restanţele erau de 22,4 milioane lei, dar au scăzut apoi în fiecare an. Cu toate acestea, la finalul lui 2018, Fortuna Park SRL a înregistrat datorii de 9.966.990 lei (aproximativ 2,1 milioane de euro), cu 3,8 milioane de lei mai mari decât cele de la finalul lui 2017, când restanţele erau de 6 153 556 lei (1,3 milioane de euro). (I.A.)