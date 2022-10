Cum arată chilia părintelui Visarion Alexa, locul în care ar fi avut loc agresiunile asupra mai multor femei: „Chilia aceea ticsită cu...”

In articol:

Visarion Alexa a fost acuzat de agresiune sexuală și viol după ce mai multe femei au depus plângere pe numele său. Părintele a slujit la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din București, acolo unde avea și o chilie unde se desfășurau spovedaniile, tot acesta fiind și locul unde ar s-ar fi petrecut presupusul viol.

Micuța chilie din lemn era construită în partea stângă a bisericii, însă a fost dărâmată în anul 2020, fiind „martora” agresiunilor sexuală inițiate de părinte, așa cum au declarat mai multe femei.

Cum arăta chilia părintelui Visarion Alexa?

Chilia lui Visarion Alexa era de dimensiuni mici, construită din lemn și dispunea doar de două geamuri cu vedere spre curte. Era construită pe un singur nivel și era acoperită cu tablă cutată argintie. În interior erau adunate mai multe obiecte, icoane, piese de mobilier și electrocasnice mici. Printre acestea se pot număra: o canapea și două fotolii galbene, o masă, un briou și un computer, o bibliotecă, frigider, espressor, casetofon și foarte multe icoane.

Imaginile cu modesta chilie a părintelui Visarion Alexa au apărut în anul 2019, în cadrul unui reportaj, la circa o săptămână după sărbătorile pascale.

„Era o chilie acolo, da. Chilia părintelui Visarion. Era frumușică. Trebuie renovată, trebuie să o renoveze, vedeți că au adus și piatra”, a declarat o enoriașă, potrivit libertatea.ro.

Visarion Alexa, acuzat de viol în propria chilie

Mai multe femei l-au acuzat pe Visarion Alexa de agresiuni sexuale în timpul spovedaniei, în chilia părintelui. Una dintre femeile care îi aduc părintelui astfel de acuzații a povestit cum s-au desfășurat evenimentele din momentul în care au intrat în chilie și până când preotul ar fi supus-o agresiunii sexuale.

„Când am fost la spovedanie ultima dată, în chilie, s-a oprit la un moment dat să se ducă la baie, care era undeva în spate. Am crezut că e normal și că ce vină are că a avut nevoie la baie în timpul spovedaniei?! E normal, mi-am spus.

În chilie erau o canapea mică și două fotolii. Pe unul stăteam eu. Când s-a întors, s-a postat în fața mea. Și-a desfăcut pantalonii și m-a forțat… Nu-mi venea să cred, eram în stare de șoc. I-am zis că nu vreau, țineam gura închisă și dinții încleștați, dar m-a forțat. Se tot freca de mine…

Nu am știut ce să fac, efectiv împietrești… L-am lăsat să-și facă damblaua, voiam doar să scap de acolo, să se termine mai repede. Mă rugam să se termine mai repede, în chilia aceea ticsită cu icoane și fotografii”, a spus femeia care îl acuză pe Visarion Alexa de viol, pentru Libertatea.