Mirela Vaida, imagine de colecție din ziua nunții sale! Prezentatoarea TV a împlinit 13 ani de căsnicie

In articol:

Mirela Vaida a împlinit anul acesta 13 ani de căsătorie cu alesul inimii sale. Se mândrește din plin cu familia fericită pe care o are și se consideră o femeie împlinită din toate punctele de vedere.

Prezentatoarea TV nu putea să treacă cu vederea peste această zi specială din viața ei, așa că postat un mesaj în mediul online alături de o fotografie chiar din ziua cea mare. Iată cum arăta Mirela Vaida în urmă cu 13 ani!

Mirela Vaida trăiește o frumoasă poveste de dragoste de 13 ani. A spus marele „Da” din tot sufletul, iar ziua de ziua de astăzi o găsește mai fericită ca niciodată alături de soțul său și de cei trei copii pe care îi au împreună.

Citeste si: Mărturia cutremurătoare a celei de-a doua victime a preotului Visarion Alexa: „Eram blocată, mă rugam la Sfântul Mina să se termine”

Mirela Vaida a sărbătorit 13 ani de căsnicie

Pentru a marca această zi specială din viața sa, Mirela Vaida a postat pe Instagram o imagine de la propria nuntă. Fanii nu au putut să nu observa că, și atunci, vedeta era cu zâmbetul până la urechi și se bucura din plin de ziua în care ea și soțul său și-au

unit destinele.

Citeste si: ,,E inadmisibil.” Cătălin Botezatu, despre ținuta lui Carmen Iohannis, la funeraliile de la Londra- kfetele.ro

Citeste si: Scandalul „Visarion Alexa” ia amploare după o nouă acuzație de agresiune din partea altei enoriașe. Ce a pățit aceasta- bzi.ro

„Fix acum 13 ani, pe vremea asta, ma pregateam de cununie in Dealu’ Gilaului, jud. Cluj! 🎉”, a scris Mirela Vaida pe Instagram.

Citeste si: Cum se vede Andreea Mantea în viitor, ca mamă soacră: "O să iau multe calmante". Ce nu i-ar ierta niciodată nurorii sale? E cea mai mare teamă a ei!

Mirela Vaida, despre cum a fost cerută în căsătorie

Mirela Vaida trăiește orice moment din plin și nu are nevoie de planificări ca la carte pentru a avea parte de bucurii.

Dovadă în acest sens stă chiar cum a decurs cererea în căsătorie. Nonconformistă din fire, artista a povestit tuturor cum a fost cerută în căsătorie și cum a făcut pregătirile pentru nuntă. Totul s-a petrecut la semafor, în doar 40 de minute!

Mirela Vaida este mândră de familia sa și se pare că spontaneitatea este una dintre atributele care o caracterizează cel mai mult, dând dovadă de faptul că nu are nevoie de lucruri fastuoase pentru a se simți special.

„Eu am fost cerută la semafor, în mașină, că stăteam 40 de minute la semafor, la Unirii, în București. În 40 de minute am făcut și lista de invitați, am și stabilit tot. La Unirii, la fântâni. E de bun augur”, a explicat Mirela Vaida.