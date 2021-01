Cum arăta Cristi Borcea la 16 ani. Era idolul elevelor de la „Liceul Industrial 26” din București. Ce declarații le făcea admiratoarelor FOTO

In articol:

Afaceristul Cristi Borcea a fost elev la „Liceul Industrial 26” din București, actual „Dante Aligheri”, în anul 1986. La vârsta de 16 ani, fostul acționar de la Dinamo făcea primele cuceriri în rândul colegelor sale.

Cum arăta Cristi Borcea la 16 ani

Chiar dacăCristi Borcea și-a neglijat studiile din perioada aliceului, milionarul se comporta ca o mică vedetă. Încă de pe atunci, el era considerat un băiat descurcăreț și făcea bani din închirierea unui videoplayer în cartierul Macaralei, din Bucureşti.

O fostă colegă de-ale sale declara pentru Libertatea că omul de afaceri nu a fost un elev strălucit, însă avea succes la fete.„Era mare cuceritor. Juca fotbal la Progresul București. Ca elev era mediocru, dar se descurca”, a povestit cea care a fost colegă cu Cristi Borcea , în clasele a 9-a și a 10-a. Mai mult, adolescentul Cristi Borcea le făcea dedicații admiratoarelor, pe care le semna cu autograf.

Cristi Borcea: „Făceam bani cu o uşurinţă”

Milionarul povestește în cartea autobiografică scrisă în puşcărie, „Am fost preşedintele unui vis: Dinamo Bucureşti” ,

despre cât de ușor i-a fost să facă bani în tinerețe. El a relatat că aparatul video pe care îl închiria prin cartier nici măcar nu era a lui, ci a lui Emil Ursu, fost fotbalist la Victoria Bucureşti, fosta echipă a Miliţiei.

„Făceam bani cu o uşurinţă greu de imaginat şi, la nivelul acelor ani, trăiam ca un împărat. Atunci am realizat că îmi pot organiza foarte uşor mintea şi că pot găsi soluţii pentru tot ce implică bani“,a scris Cristi Borcea.

Cristi Borcea a neglijat școală pentru a face

bani și a dat examenul de Bacalaureat abia la 26 de ani, după ce Cornel Dinu îl angajaze director de marketing la Dinamo , a explicat milionarul.

Declarație cu autograf

Cum s-a îmbogățit Cristi Borcea în închisoare

Afaceristul Cristian Borcea a fost condamnat la șase ani și patru luni cu executare în martie 2014, în Dosarul Tranferurilor și a fost eliberat în iulie 2018. El a ajuns din nou în arest în februarie 2019, după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare în Dosarul retrocedărilor ilegale din Constanţa. Eliberarea condiționată s-a produs în luna noiembrie a aceluiași an.

În tot acest timp, averea fostului acționat dinamovist a crescut considerabil. Conform Libertatea.ro, una dintre firmele deţinute de Cristi Borcea în industria gazului a făcut afaceri inclusiv cu statul şi a vândut gaz lichefiat şi Penitenciarului Poarta Albă, unde a fost încarcerat acesta.

Astfel că, GPL Gaspeco L&D a făcut un profit de peste 60 de milioane de euro între 2014 şi 2018, cât timp Cristi Borcea a fost închis, și a avut vânzări de peste 350 de milioane de euro. Potrivit sursei citate, firma în cauză este trecută în acte pe numele mamei lui Cristi Borcea, Elena.

Cristi Borcea a discutat despre afacerile pe care le are în prezent, în care este asociat cu Gigi Nețoiu, și el fost acționar la Dinamo. „Cu buteliile am început înainte de Revoluție și cu buteliile sunt și acum. Deci acum tot butelii fac. După 30 de ani, tot cu asta mă ocup.Butelii, petrol și gaze. Fac doar ce-am învățat. În ce m-am băgat și n-am știut, am pierdut. Acum am 3.000 de angajați și mă ocup de agricultură și de turism”, a spus afaceristul, la GSP.ro.

SURSE: Libertatea , GSP.ro