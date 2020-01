Decesul Cristinei Țopescu a fost constatat duminică seara după ce o vecină a sunat la 112 și a anunțat că o femeie de 50 de ani a fost găsită morată în propria casă.

Citeste si: Detaliul halucinant pe care l-au observat intrenauții pe pagina de Facebook a Cristinei Țopescu: „4944 de 'PRIETENI'? Halal prieteni...”

Citeste si: Câinii Cristinei Țopescu au supraviețuit singuri, în curtea casei. Ce s-a întâmplat cu ei cât juranlista a zăcut fără suflare

Cum arăta Cristina Țopescu când medicii au ajuns la casa ei din Tunari: „Nici nu am recunoscut-o”

Medicii au ajuns la fața locului pentru a constata decesul, însă cu greu și-au dat seama despre cine este vorba. Trupul său neîsuflețit era de nerecunoscut, decesul survenind, probabil, de mai multă vreme, scrie observator.tv.

Surse medicale spun că Ambulanța a fost alertată de poliție, la ora 21.39, duminică seară. Polițiștii au cerut un echipaj medical, care să constate decesul unei femei, în zona Tunari, conform Antena 3.

Polițiștii spun că nu au găsit urme de violență pe corp. Surse judiciare spun că anchetatorii cred că Cristina Țopescu a murit în urmă cu mai multe zile.

A murit Cristina Țopescu! Fosta realizatoare tv a fost găsită moartă în casă

Cristina Țopescu a murit, au anunțat surse apropiate familiei, duminică seară. Fiica celebrului comentator sportiv, Cristian Topescu, avea 59 de ani.

A murit Cristina Topescu. Trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu a fost găsit duminică seară, în locuința ei.

Cristina Topescu a fost găsita se pare de un vecin, care a si anuntat la 112. Era moarta in pat, sustin surse din Antena3.

De altfel, conform aceleiasi surse, decesul Cristinei Topescu survenise de ceva timp, poate chiar zile. Vecinii spun ca nu o mai vazusera pe Cristina Topescu de circa trei saptamani.

Cristina Topescu avea 59 de ani, era o cunoscută jurnalistă și prezentatoare de televiziune. Este fiica cea mare a regretatului comentator sportiv Cristian Țopescu.

Detalii halucinante despre moartea Cristinei Topescu! Cum au putut sa o gaseasca vecinii in casa. De departe, vedeta parea ca doarme cu bratul sub cap, dar de aproape, situatia era horror EXCLUSIV

Cristina Topescu a incetat din viata in mod fulgerator, in locuinta ei din Afumati. Duminica seara, politistii au gasit-o dupa ce au fost informati de oamenii din localitate ca vedeta zacea fara suflare.

Totul s-a intamplat duminica, in jurul orei 22.00. Atunci s-a primit un apel la politie ca fosta prezentatoare TV este moarta. In mod surprinzator, se banuieste ca de fapt Cristina Țopescu ar fi decedata chiar de... trei saptamani.

Surse de la fata locului sustin ca o vecina a intrat in curtea Cristinei Topescu, pentru ca nu mai vazuse nici o miscare prin casa, s-ar fi uitat pe geam si a zarit pe cineva in pat si a banuit ca ar fi ea. Initial, femeia a dezvaluit ca vedeta parea ca doarme cu bratul sub cap, in pozitie laterala. Apoi, cand a obsevat ca nu e ceva in regula, a mai chemat si alti vecini si a fortat usa.