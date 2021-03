Cum arată fetița Majdei Aboulumosha de la Survivor România. Jacqueline este ca o păpușă

In articol:

Cum arată fetița Majdei Aboulumosha de la Survivor România. Jacqueline a crescut mare şi frumoasă, având trăsăturile mamei sale.

Majda Aboulumosha şi fetiţa ei, Jacqueline, au o relaţie extrem de specială, ele nu sunt doar mamă şi fiică, ci sunt şi nişte prietene extrem de bune care îşi sunt alături la bine şi la greu.

Majda mărturiseşte că fiica ei este cel mai mare susţinător al său şi că Jacqueline vede în mama sa o eroină.

"Sufleţica mea. Am mai fost plecată în diferite reality show-uri și de fiecare dată când trecea timpul simțeam că nu mai rezist de dorul ei.

Deși de multe ori îmi doream să părăsesc jocul, mereu mi-am zis că eu lupt până la capăt și asta am făcut. M-am gândit mereu că ea este puterea mea și mi-a fost trimisă să mă văd prin ochii ei, pentru ea eu sunt eroină indiferent de rezultat, pentru mine ea e dragostea pe care o am în suflet.

De data aceasta Jacqueline este cea care m-a încurajat să merg și a spus că o să fie cea mai mare susținătoare a mea", a scris Majda pe reţelele de socializare.

Majda Aboulumosha, o mamă bună pentru copilul său

Copilul îi dă Majdei puterea să meargă mai departe şi să treacă peste obstacolele vieţii. Majda de la Survivor postează destul de des pe reţelele de socializare, mesaje prin care îşi transmite dragostea faţă de Jacqueline.

"Ea este linistea mea. Imi doresc sa fiu un om mai bun doar cu gândul ca as putea aduce inspirație in jurul ei. Sunt un om extrem de simplu, care se bucura de simplitate. Am sa lupt pana la capăt sa pun in inima ei IUBIREA.

Stiu sigur ca doar cu iubire, iertare și acceptare lucrurile întotdeauna vor capătă alt sens, unul mai bun și autentic. Femeie, tu ești fragila, dar tot ești puternica! Puterea sta in iubirea pe care o ai fața de tine. Nu renunța niciodată la lupta, nu te încarcă cu tot ce-ai trăit in trecut mai puțin frumos. Alea sunt lecții menite sa te învețe cum sa-ți păstrezi zâmbetul in viitor și sa te bucuri de prezent. N-am renunțat niciodată la principiile mele, n-am făcut niciodată compromis gândindu-ma ca acel lucru ar putea sa-mi dezechilibreze linistea. Femeie, tu ești IUBIRE! Ești frumoasa, ești caldura și zâmbet! Descoperă-te in fiecare zi și lupta mereu pentru visul tău", a scris Majda pe Instagram.

Majda Aboulumosha, după experienţa de la Survivor România

Majdei Aboulumosha i-a fost greu să stea de parte de fiica ei la Survivor România, însă cu toate acestea a luptat cât a putut şi a mers mai departe gândindu-se la copilul său.

Majdei nu i-a fost deloc uşor la Survivor România, fiindcă a îndurat frig, foamete şi lipsa multor altor lucruri, dar mai ales lipsa familiei şi lipsa celei mai de preţ comori ale sale, Jacqueline, fiica sa.

"În brațele copilului meu simt adevărata binecuvântare! Așa a fost momentul când am revăzut-o după 2 luni. A fost greu! Foarte greu!

Acasă se vede doar un sfert din toată realitatea. Am spus și eu ca toată lumea, că sigur o să am un pat, că o să am șampon, mâncare, după ce se opresc camerele, dar nu. Camerele nu se opresc niciodată, iar totul este mult mai strict decât se vede. Cu toate astea mi-am dat seama că omul nu are nevoie de mult ca să supraviețuiască.

Am dormit în ploaie, am îndurat frig, am strâns din dinți de dureri fizice și nu mi-am zis niciodată că nu mai pot. Acolo nu te poți preface, nu poți ascunde nimic, totul se vede și se simte. Mi-am dorit ca voi, cei de acasă, să ne vedeți exact așa cum suntem.

Nu am avut nicio strategie, mi-am asumat de la început că unii oameni poate vor înțelege greșit comportamentul meu, tot ce mi-am dorit a fost să reușesc să conviețuiesc, să înțeleg și să le dau iubire.

Pentru mine, @survivorromania.oficial nu a fost doar despre sport, a fost despre acceptare și dăruire. Eu nu sunt o sportivă, am doar spiritul de luptă și de a nu renunța. Am plâns și am fost supărată când pierdeam câte un meci, mă consumam în interiorul meu când erau tensiuni, dorul de casă mă măcina, astfel încât m-am întors cu o gastrită și cu probleme de stomac. Asta am făcut, am luptat, indiferent de dureri, pentru echipă și pentru mine. Erau multe momente când simțeam că o să mi termin glezna de tot, sau o să cad, dar îmi ziceam că sunt acolo să mi testez limite și să reușesc.

Mi-am zis mereu că îmi e indiferent cine mă alege să lupt, fie cea mai bună, fie el și bărbat, eu sunt acolo să lupt indiferent de situație. Nu m-a interesat că sunt nemachiată, murdară, fară filtre, tot ce conta era să fiu eu, așa cum sunt acasă lângă copilul meu, doar că în niște situații critice.

Vă mulțumesc din tot sufletul pentru valul de mesaje pe care-l primesc de când m-am întors, pentru că îmi spuneți că vă inspir, pentru că îmi sunteți alături în momentele acestea, când nu mi-a fost ușor. Am datoria față de voi să nu vă dezamăgesc și să mă vedeți exact așa cum sunt", a spus Majda, după întoarcerea de la Survivor România.